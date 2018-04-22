Як музики в Білгород-Дністровському «Фортецю» брали

Близько 23 гуртів і виконавців з різних міст України взяли в облогу «Фортецю» у Білгород-Дністровському, що поблизу Одеси, мало не 50 тисяч музичного люду. І на це їм знадобилося чотири дні.

Для молодіжного фестивалю «Фортеця», який відбувся 28 червня – 1 липня уже вчетверте, організатори традиційно обрали чудову декорацію – територію середньовічної фортеці Акерман (Біле місто чи Білгород-Дністровський). І не прогадали. Адже протягом усього дійства музиканти, відповідаючи на запитання: «чому ви сюди приїхали?», найперше казали про море, фортецю, бессарабське вино та майданчик для виступу. Про те, як пощастило місту мати таку фортецю. І, зрештою, що їх просто запросили, і вони з радістю проміняли запилену столицю з її «Таврійськими іграми» на солонувато-теплий присмак морського повітря і фестиваль просто неба.

Місце дислокації

Ми, група журналістів, на автобусі проїжджаємо крізь металево-черепичне місто з садибною забудовою до черепиці натуральної, що вкриває найвищу й найголовнішу в місті фортифікаційну будівлю, дуже давно закладену тут генуезцями.

Щойно ми вийшли з автобусу, як ущухла серйозна злива з громом і блискавками, через яку відкриття фестивалю опинилося б під загрозою. На вході зустрічаємо чоловіка з бейджем «організатор» і упаковкою презервативів, які обіцяє роздати кожному.

Проходимо через пропускний пункт (до речі, квиток на фестиваль коштував 5 гривень на день).

«Справді, дуже гарна, - вирішую я, відволікшись від земного й розглядаючи кам’яно-зубчасту споруду, з двох сторін оточену морем. До концерту ще більше години. На подвір’ї відчувається запах дров, мокра солома під ногами, а над головою з мультиплікаційним ефектом пливуть хмари. Атмосфера захищеності, розслабленості й затишку налагоджує на медитативний стан.

«Дівчино, у вас все добре?», - розплющую очі й бачу доброзичливу посмішку міліціонера.

Його численні колеги й собі проявляють турботу, подекуди знімаючи зі стін цікавих туристів, що не бажають злазити без фото на пам’ять.

Зброя: начиння

За чотири дні на глядачів чекав справжній арсенал різноманітних музичних стилів – від клубної та RNB музики до року та важкого металу.

Відкриття фестивалю запам’яталося прихильникам поп-музики виступом ведучого Аліка Вєтрова, який дебютував на фортецівській сцені піснями “на три слова”, «такими однозначними, як звивини в чоловіків». Потім право «дерти в горлі прекрасною музикою» було надано VoviZiL’vova, який півгодини дуже ритмічно запевняв публіку, що все буде файно. Дівчат-тінейджерок у цей день порадував Женя Фокін з «музикою небесного кольору».

Головною зіркою дня відкриття була Світлана Лобода, вдягнена у рвані джинси, шкіряний міні-піджак із хутром і топ з величезними губами на ньому. «Гучніше», - щоразу вимагала співачка оплесків. А на останок під «піонерську» постановку балету заспівала пісню, зміст якої нагадував щось на зразок «у попа була собака...». Після виступу на журналістів чекали дві “цнотливі” новини від Лободи: співачка пробується на роль ведучої в новій телепрограмі, а також те, що саме на фестивалі вона написала нову пісню «Бора-Бора», яка увійде до нового альбому співачки. “Чекайте в жовтні”, - пообіцяла вона.

Крупний калібр

На другий день відірватися під електронну музику змогли любителі потанцювати. Діджеї три години по черзі крутили вініл, демонструючи супершвидкісний рейв. Для мене цей час пройшов під гаслом “0% думок, 100% руху”. Було лише одне відкриття: виявляється, “Ще не вмерла Україна” можна і під рейв співати. Диски з записами електромузики розходилися на ура. Один, зокрема, ведучий подарував дівчині за доволі відвертий поцілунок.

“Ну це був просто транс-яд!”, - чую захоплений вигук юнака після закінчення денс-марафону.

“Я лише одного клабера знайшов. А так – звичайна дискотека”, - показує фото парубка в клубному кашкеті фотограф Дмитро.

Важка артилерія

Рок-день, крім виступів зубрів російського року «Черного обелиска», ознаменувався проведенням першого за історію фесту конкурсу серед «зелених рокерів» на право запису синглу в студії «Комора» та ротацію на радіостанції «Джем FM». Переможцем став одеський гурт “Рафінад”, що трохи нагадував обважнілий “Ундервуд”.

Взагалі подекуди складалося враження дежавю. Гурт “Чеширський кот” (теж з Одеси) – практично копія “Мумій Троля”. Симпатичний блондин, вокаліст гурту, улюблена група якого “Акваріум”, не здивувався такому порівнянню.

На фоні цих переспівів приємно вирізнявся київський гурт “Malinconia” з важкими нотами і високим жіночим вокалом.

Російські гості, “Черный обелиск» почували себе як вдома: виступили потужно й влаштували справжній шабаш. “Наша родина здесь”, – казали вони журналістам, не розстаючись з пляшкою коньяку.

Під час закриття фестивалю одеська група “Реанімація”, що грає слов’янський важкий метал з “патріотичними текстами” заспівала кавер-версію на пісню з фільму “Д’Артаньян і три мушкетери” “Когда твой друг в крови”. Продовження цієї стрічки з Михайлом Боярським на території фортеці саме знімала Одеська кіностудія. Троє молодиків у чорних сорочках з червоною вишивкою виглядали містично й дещо агресивно під синім промінням освітлення.

Ну і, звичайно, «Sex, wine, rock-n-roll», такий собі рокерський сенс життя, від дніпропетровського гурту «ТОК», “найвисоковольтнішої групи Україні”, що додала жару публіці і примусила добряче попотіти. Причому, було наголошено, що слово “drugs” у пісні замінено на “wine” умисно. “Якщо в моїх очах під час перебування в Білгород-Дністровському з’явиться якась синява, то це лише від молдавського вина”, - каже вокаліст. Заглядаю в очі музикантові - і справді, блакитні та ясні.

“Не ждали”?

Нарешті ВВ... Від них завжди чекаєш якості й драйву. І цього разу було так само. Так би мовити, ніщо не затьмарювало сонця до тих пір, поки на сцену не вийшли організатори фесту і... депутат від “Партії регіонів”, який привітав молодь від імені Віктора Януковича і всього Кабінету Міністрів.

Виявилося, що цей “рояль у кущах” був повною несподіванкою для музикантів. А Олегу Скрипці політичні прокламації зіпсували настрій. “Печально, що такі речі відбуваються під час передвиборчої кампанії. Були домовленості, що такого не буде”, - прокоментував виступ політиків лідер ВВ.

Організатори ж, на запитання, чи не означає це, що Партія регіонів фінансувала фестиваль, відповіли, що, мовляв, депутат – друг фестивалю, керівник молодіжної організації і якраз у той час знаходився серед публіки. А левову частку коштів на проведення заходу виділяє держава. Усього свято музики, за даними голови оргкомітету фестивалю Костянтина Захаренка, обійшлося в близько 150 тис. доларів.

Тетяна Акімова