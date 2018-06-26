«Друзі по сексу»: актори дозволили собі сороміцькі жарти і смішні речі

В український прокат вийшли «Друзі по сексу» – новий американський блокбастер режисера Віла Глака. У головних ролях Джастін Тімберлейк і Міла Куніс.

На екранах вітчизняних кінотеатрів – черговий кінематографічний метелик-одноденка для масового глядача. Цей фільм добре підходить для відпочинку; хоч і поповнює когорту примітивних романтичних комедій на кшталт «Занадто крута для тебе», «Дівчина моїх кошмарів» чи «Трохи вагітна» де можна «насолодитися» типовим американським гумором, який уже називають «фізіологічним».

До речі, минулого року вже стартувала подібна картина – «Більше ніж секс» Айвена Райтмана з Наталі Портман та Ештоном Катчером. Здавалося б, тоді з цієї історії витиснули все можливе. Але, оскільки стрічка мала успіх, «оригінальну» тему дружби між чоловіком і жінкою вирішили поексплуатувати ще раз.

Те, що цієї дружби таки не існує, півтори години доводять з екрану зірка західної поп-музики Джастін Тімберлейк і волоока краля з відчайдушно білими зубами і «кілометровими» віями Міла Куніс. Тімберлейк не є професійним актором – уперше він засвітився в кіно лише пів року тому у фільмі «Соціальна мережа». Куніс, напроти, вже встигла зіграти більше, ніж у 40 картинах (нещодавно її навіть можна було побачити в шокуючому фільмі Даррена Аронофскі «Чорний лебідь»). За словами режисера, ця парочка має «просто неймовірну хімію» і як ніхто відповідає загальній динаміці картини. А насправді складається враження, що підмальовані манекени жваво говорять з екрану підготовані сценаристами дотепні діалоги, сумлінно демонструючи потрібну міміку.

Сама історія також не надто оригінальна. Усе почалося з того, що рекрутерка Джеймі і арт-директор Ділан (якому, на відміну він Тімберлейка, всього 23 роки) синхронно втомилися від попередніх невдалих стосунків. Вони познайомилися, потоваришували, а потім вирішили просто «дружити тілами». Як сказав Тімберлейк, «гадаю, на «Друзів по сексу» не будуть пускати дітей до 16, бо під час інтимних сцен ми дозволяли собі деякі сороміцькі жарти і смішні речі» (до речі, чисто візуально фільм досить благопристойний – ну хіба що Тімберлейк світить голими сідницями).

На думку веселої парочки, міф про кохання вигадали творці шаблонних голлівудських картин. Ці кпини з «мейнстрімівських» кінопродуктів і були найсмішнішим моментом «Друзів по сексу» – виходить, що вони потішаються над собою. Самим же романтичним епізодом фільму – і це також досить символічно – були посиденьки друзів на одній з букв славнозвісного пам’ятного знаку «HOLYWOOD», що знаходиться на Голлівудських схилах у Лос-Анджелесі. Для цього, звісно, довелося ризикувати і дертися через паркани.

У результаті, як глядач і здогадався ще з перших кадрів стрічки, дорослий експеримент Джеймі та Ділана переріс у справжню спорідненість душ, хоч зазвичай буває навпаки. А під кінець таки майнула надія, що, може, й не буде очікуваного хеппі-енду. Просто у фільмі неодноразово фігурувала популярна гра «флеш-моб», яку влаштовували на вулицях Нью-Йорка (творці картини показали місто Великого Яблука таким собі урбаністичним раєм, де всі танцюють, відпочивають і навіть працюють із задоволенням).

Але це було б чудовим флеш-мобом, якби подібна історія закінчилась непередбачувано…

Отже, бій барабанів, головний герой стає на одне коліно, і… пропонує своїй дамі серця найщирішу дружбу. Вона могла її прийняти і відійти від шаблону. Але куди там – красень швидко одумався і «під шумок» запропонував ще й шалене кохання… І все вийшло точно як у романтичних комедіях, з яких сміялись на початку картини головні герої.

Що ж, за словами режисера Віла Глака, цей фільм може стати сучасною варіацією старих стрічок Хелберн і Трейсі.

А насправді в голлівудському кінематографічному фастфуді знов «вільна каса».

Анастасія Безпальча