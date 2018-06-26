«Друзі по сексу»: актори дозволили собі сороміцькі жарти і смішні речі
Як сказав Тімберлейк, «гадаю, на «Друзів по сексу» не пускатимуть дітей до 16, бо під час інтимних сцен ми дозволяли собі деякі сороміцькі жарти і смішні речі»...
В український прокат вийшли «Друзі по сексу» – новий американський блокбастер режисера Віла Глака. У головних ролях Джастін Тімберлейк і Міла Куніс.
На екранах вітчизняних кінотеатрів – черговий кінематографічний метелик-одноденка для масового глядача. Цей фільм добре підходить для відпочинку; хоч і поповнює когорту примітивних романтичних комедій на кшталт «Занадто крута для тебе», «Дівчина моїх кошмарів» чи «Трохи вагітна» де можна «насолодитися» типовим американським гумором, який уже називають «фізіологічним».
|Кадр з фільму "Друзі по сексу"
До речі, минулого року вже стартувала подібна картина – «Більше ніж секс» Айвена Райтмана з Наталі Портман та Ештоном Катчером. Здавалося б, тоді з цієї історії витиснули все можливе. Але, оскільки стрічка мала успіх, «оригінальну» тему дружби між чоловіком і жінкою вирішили поексплуатувати ще раз.
Те, що цієї дружби таки не існує, півтори години доводять з екрану зірка західної поп-музики Джастін Тімберлейк і волоока краля з відчайдушно білими зубами і «кілометровими» віями Міла Куніс. Тімберлейк не є професійним актором – уперше він засвітився в кіно лише пів року тому у фільмі «Соціальна мережа». Куніс, напроти, вже встигла зіграти більше, ніж у 40 картинах (нещодавно її навіть можна було побачити в шокуючому фільмі Даррена Аронофскі «Чорний лебідь»). За словами режисера, ця парочка має «просто неймовірну хімію» і як ніхто відповідає загальній динаміці картини. А насправді складається враження, що підмальовані манекени жваво говорять з екрану підготовані сценаристами дотепні діалоги, сумлінно демонструючи потрібну міміку.
Сама історія також не надто оригінальна. Усе почалося з того, що рекрутерка Джеймі і арт-директор Ділан (якому, на відміну він Тімберлейка, всього 23 роки) синхронно втомилися від попередніх невдалих стосунків. Вони познайомилися, потоваришували, а потім вирішили просто «дружити тілами». Як сказав Тімберлейк, «гадаю, на «Друзів по сексу» не будуть пускати дітей до 16, бо під час інтимних сцен ми дозволяли собі деякі сороміцькі жарти і смішні речі» (до речі, чисто візуально фільм досить благопристойний – ну хіба що Тімберлейк світить голими сідницями).
На думку веселої парочки, міф про кохання вигадали творці шаблонних голлівудських картин. Ці кпини з «мейнстрімівських» кінопродуктів і були найсмішнішим моментом «Друзів по сексу» – виходить, що вони потішаються над собою. Самим же романтичним епізодом фільму – і це також досить символічно – були посиденьки друзів на одній з букв славнозвісного пам’ятного знаку «HOLYWOOD», що знаходиться на Голлівудських схилах у Лос-Анджелесі. Для цього, звісно, довелося ризикувати і дертися через паркани.
У результаті, як глядач і здогадався ще з перших кадрів стрічки, дорослий експеримент Джеймі та Ділана переріс у справжню спорідненість душ, хоч зазвичай буває навпаки. А під кінець таки майнула надія, що, може, й не буде очікуваного хеппі-енду. Просто у фільмі неодноразово фігурувала популярна гра «флеш-моб», яку влаштовували на вулицях Нью-Йорка (творці картини показали місто Великого Яблука таким собі урбаністичним раєм, де всі танцюють, відпочивають і навіть працюють із задоволенням).
Але це було б чудовим флеш-мобом, якби подібна історія закінчилась непередбачувано…
Отже, бій барабанів, головний герой стає на одне коліно, і… пропонує своїй дамі серця найщирішу дружбу. Вона могла її прийняти і відійти від шаблону. Але куди там – красень швидко одумався і «під шумок» запропонував ще й шалене кохання… І все вийшло точно як у романтичних комедіях, з яких сміялись на початку картини головні герої.
Що ж, за словами режисера Віла Глака, цей фільм може стати сучасною варіацією старих стрічок Хелберн і Трейсі.
А насправді в голлівудському кінематографічному фастфуді знов «вільна каса».
Анастасія Безпальча