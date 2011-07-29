29 липня в історії

У 1874 році англієць Уолтер Уїнгфілд запатентував розбірний тенісний корт.

1954 рік — публікація першої частини трилогії Джона Р. Р. Толкієна "Володар перснів".

Дія трилогії відбувається у чарівному світі — Середзем`ї, населеному ельфами, орками, гобітами та іншими казковими істотами. На початку "Володаря Перстенів" читач довідується, що Перстень, знайдений (чи вкрадений) Більбо в попередній історії, не лише дозволяє власнику ставати невидимим, а має ще багато інших чарівних властивостей. Насправді це Перстень Влади — наймогутніший із древніх магічних предметів, який може дати його власнику владу над світом. Проте Перстень також отримує владу над душею того, хто його носить, причому ця влада темна й зла.

У 1958 році в США створено Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА).

Штаб-квартира знаходиться в Вашингтоні, основна площадка на мисі Канаверал, у Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Перша космічна програма NASA почалася з запуску космічного апарата "Піонер" у 1958, який збирав інформацію для подальших пілотованих польотів, найвідомішим з яких став політ на Місяць "Аполлона 11" 16-24 липня 1969 року.

1998-й — у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролетів 19,8 метрів.

У 2000 році відбулося весілля американських кінозірок Бреда Пітта й Дженніфер Аністон.

Витрати склали 1 мільйон доларів, включаючи 100 тисяч на охорону, яка стежила за тим, щоб на територію вілли в Малібу не проник жоден журналіст чи фоторепорте.

Цього дня народилися:

У 1817 році — Іван Айвазовський (Ованес Айвазян), визначний російський художник.

Створив понад 6 тисяч полотен, найвідоміші з котрих морські пейзажі та сцени морських баталій. Наприкінці життя передав у дарунок рідному місту будинок і майстерню, картини й скульптурні композиції. Навіть за кілька годин до смерті художник працював над картиною — "Вибух турецького корабля".

1883-го народився Беніто Муссоліні, італійський політичний, державний і військовий діяч, лідер фашистської партії, диктатор ("дуче"), прем`єр-міністр у 1922—1943 роках, перший маршал Імперії. Автор терміну "фашизм".

1914 рік — Марсель Бік, французький винахідник, якому ми завдячуємо одноразовою ручкою, запальничкою, станком для гоління

У 1954 році народився Ігор Крутой, російський композитор, автор пісень.

В співавторстві з відомим латвійським композитором Р. Паулсом є організатором щорічного фестивалю молодих виконавців «Нова Хвиля» у містечку Юрмала на балтійському узбережжі, що за роки існування на кінець 2000-х став найпопулярнішим на просторах постСРСР, своєрідним пострадянським Євробаченням, також на фестивалі відбуваються чимало інших заходів, а саме́ дійство зазвичай збігається з днем народження само́го І.Крутого, і в цей день, як правило, відбувається творчий вечір митця.

29 липня 1984 року народилася Ганна Безсонова, українська гімнастка.

Абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років. Багаторазова чемпіонка і призерка світових та європейських першостей.

ТСН