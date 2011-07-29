Сьогодні в УНІАН презентуватимуть Кубу

Сьогодні увечері в агентстві УНІАН пройде чергове засідання Клубу мандрівників “УНІАН-Тут і там”. Тема зустрічі: «Куба: далека, близька, пізнана та непізнана».

«Гурмани Куби» - мандрівники Рейнальдо ПАУЕЛЬ і Тетяна ПЕЧОНЧИК, які проїхали тисячі кілометрів Кубою, поділяться своїми враженнями від Острова свободи.

До участі у Клубі мандрівників, за словами організаторів, запрошуються «усі, у кому живе шматочок Куби”. Ведучі вечора стверджують, що атмосфера буде неформальною, і “Кубу можна буде побачити, почути, дегустувати, станцювати…”.

Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Початок о 18:30.

Довідка УНІАН. Засновниками клубу виступили УНІАН та туристичний сайт “Тут и там”.

Ідея проекту, за словами головного редактора УНІАН Олександра ХАРЧЕНКА, полягає в тому, щоб “дати можливість тим, хто здійснив цікаву мандрівку по Україні (Тут), або за кордоном (Там), розповісти про неї у невимушеній, камерній обстановці таким же колегам-мандрівникам. По суті йдеться про розвиток жанру усних дорожніх нотаток, які завдяки сучасним технічним можливостям можна кожного разу створювати як яскраве авторське шоу”.

“Родзинка” проекту, додає керівник сайту “Тут и там” Володимир ЗМАЖЕНКО, полягає тому, що в Клубі кожен мандрівник може себе спробувати в ролі “Юрія Сенкевича” (популярний телеведучий радянських часів – УНІАН), обравши собі маршрут для розповіді, стилістику чи ілюстративний матеріал - фотознімки, відеоматеріали, малюнки чи щось інше. Слухачі ж та глядачі мають можливість бачити світ не очима одного-єдиного ведучого, а відкривати для себе Україну та інші країни через емоції, світогляд та світосприйняття різних людей. Також важливо, що це інтерактивне спілкування, чого не може бути в будь-якій телепередачі – ви не зможете запитати ведучого, уточнити щось у нього, попросити “відмотати” назад цікавий кадр”.

Організатори наголошують на тому, що участь в роботі клубу може взяти кожен бажаючий – як в ролі слухача, так і в ролі ведучого.