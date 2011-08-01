У Вишгороді відкрили пам’ятник святим страстотерпцям

У Вишгороді Київської області відкрито пам’ятник святим страстотерпцям Борису і Глібу – покровителям міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, пам’ятник урочисто відкрили керівник області Анатолій ПРИСЯЖНЮК, перший його заступник Ярослав МОСКАЛЕНКО та Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК. Освятив споруду Митрополит Вишгородський і Чорнобильський, намісник Києво-Печерської Лаври ПАВЛО.

Митрополит привітав жителів Вишгорода із Днем міста та відкриттям пам’ятника та побажав миру і добробуту місту, що «славне у віках».

«Впевнений, пам’ятник святим Борису і Глібу стане місцем, де вишгородці зможуть вшанувати пам`ять святих і помолитися, щоб Господь зберігав нашу державу, місто і кожного з нас», – зазначив Митрополит.

У ході урочистих заходів звання почесних громадян Вишгорода отримали перший заступник голови Київської ОДА Я.МОСКАЛЕНКО та голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр ПРИХОДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 30-31 липня у Вишгороді відбувся етап Гран-прі чемпіонату світу «Формули-1» на воді, який зібрав понад 60 тисяч глядачів.