Міка Ньютон подорожує Америкою та вивчає англійську мову

Співачка Міка Ньютон, яка у травні посіла четверте місце на пісенному конкурсі "Євробачення", вивчає англійську мову у США та записує нові пісні.

Міка радо ділиться у соцмережах зі своїми шанувальниками останніми новинами та фото. Так, нещодавно співачка опублікувала ролик, в якому показала свої будні у Лос-Анджелесі - роботу з фотографами та стилістами.

Однак у США співачка експериментує не тільки з образами. Вона зустрічається з відомими зірками та дає інтерв’ю. Крім того, у своєму твітері Міка написала, що випробовує нову дієту.

"Моя вечеря по ходу дивна))) Трохи підігріта кукурудза, порізане авокадо і одне варене яйце", - поділилась своїм меню співачка.

Нагадаємо, Міка Ньютон відправилась в Лос-Анджелес у червні. Над її новим альбомом працюватиме відомий музикант Ренді Джексон (продюсер талант-шоу American Pop Idol) і компанія JK-music group. Перший сингл планується до запуску вже восени цього року.

Трикімнатну квартиру в центрі міста продюсери орендували Міці на два роки. В Україні співачка з`явиться не раніше грудня.

ТСН