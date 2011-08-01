Першою красунею кінематографа визнано Одрі Хепберн

Експерти відповіли на питання "Хто є найкрасивішою жінкою світового кінематографа?" Знавці кіно оцінювали красу і шарм акторок в окремо взятій ролі в одному фільмі.

Відповідно до рейтингу, на першій сходинці опинилась Одрі Хепберн, яка зіграла роль Голлі Голайтлі у фільмі "Сніданок у Тіффані".

10. Керрі Фішер ("Повернення Джедая", 1983)

9. Джулія Робертс ("Красуня", 1990)

8. Бетт Девіс ("Все про Єву", 1950)

7. Дженніфер Лопес ("Поза полем зору", 1998)

6. Жанг Жі ("2046", 2004)

5. Мерилін Монро ("Автобусна зупинка", 1956)

4. Грейс Келлі ("Рівно опівдні", 1954)

3. Меган Фокс ("Трансформери", 2007)

2. Олівія Ньютон-Джон ("Бріолін", 1978)

1. Одрі Хепберн ("Сніданок у Тіффані", 1961)

ТСН