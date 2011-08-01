Влада має намір створити кіно з "українським ідентифікатором"

Голова державної служби кінематографії України Катерина Копилова заявила, що український кінематограф, який взяв двадцятирічну паузу, став на шлях реформування за трьома напрямками.

Найближчим часом між Росією і Україною відбудеться підписання документів про співробітництво в галузі кіно. І шлях копродукції, який у цьому випадку стане пріоритетним, буде першою ознакою оновлення українського кіно, сказала Копилова в інтерв`ю РИА Новости.

"Це шлях зрозумілий, який давно практикується в Європі. Крім того, він підходить ментальності українців, у нас є навіть приказка "гуртом і батька легше бити". Спільні гроші, загальні соціальні теми - це легше і фінансово, і творчо. Тому копродукція - це, безумовно, один з важливих шляхів для нашого кіно", - впевнена Копилова.

При цьому вона зазначила, що копродукція - не єдиний шлях для реформування. Україна має намір також підтримати і національний кінематограф.

"Наша мета - створення кіно з українським ідентифікатором. Якщо ми у фільмі приберемо слова, все одно буде зрозуміло французька ця стрічка, або німецька, або польська. Це закладено в композиції кадру, в кольорі, в монтажі. Кожна нація прагне до певної стилістики. І нам хотілося б, щоб це сталося і в Україні, щоб з`явилося українське жанрове кіно", - зазначила Копилова.

І, нарешті, третій етап - це перетворення України на майданчик для надання послуг зйомок іншим країнам.

"Це дозволить сформувати цілий клас професіоналів, які володіють іноземною мовою та вміють працювати в кіно. Вони увійдуть на проект восьмими, на наступний - третіми, а потім з них і виросте нове покоління кіношників", - зазначила глава агентства.

На шляху реформування в завданнях відомства отримання Одеським міжнародним кінофестивалем статусу класу А (таким статусом володіють лише кілька кінофорумів у світі, включаючи Канни, Венецію і Москву), а також реорганізація Одеської кіностудії, яка переживає не найкращі часи.

Нагадаємо, що 14 травня 2011 року в Каннах міністр культури України Михайло Кулиняк та міністр культури Франції Фредерік Міттеран підписали угоду між урядами обох країн про спільне виробництво фільмів.

Через кілька днів після підписання цього договору стало відомо, що французько-український короткометражний фільм Крос Марини Вроди завоював Золоту пальмову гілку.