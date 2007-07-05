Колекцію акварелей Тернера продано за 21,6 мільйонів доларів

Бельгійський колекціонер барон Гі Улленс продав 14 акварелей британського пейзажиста Уїльяма Джозефа Тернера за 21,6 мільйонів доларів (10,7 мільйонів фунтів стерлінгів) на лондонському аукціоні Sotheby`s. Уже колишній власник кращих приватних зібрань Тернера має намір на виручені гроші організувати музей сучасного китайського мистецтва в Пекіні, повідомляє газета The Telegraph.

Два лоти з колекції Улленса залишилися не проданими, зокрема, "Вигляд на Обервезель", який оцінювався у два-три мільйони фунтів стерлінгів. Лише один з 14 реалізованих лотів перевищив попередню оцінку в три мільйони фунтів: "Вигляд на Люнгернзєє" (3,6 мільйони). За 2,9 мільйонів пішов з молотка один з венеціанських пейзажів Тернера - "Вигляд на Догану й Сан-джорджо Маджоре з грозою, що насувається".

Уся колекція акварелей Тернера оцінювалася у 10-15 мільйонів фунтів стерлінгів, і результати торгів для барона Улленса виявилися задовільними. Сам він на торгах не був присутній.

Збори сучасного китайського живопису барона Улленса налічують близько півтори тисячі робіт. За відомостями агентства Bloomberg, майбутній музей буде побудовано в пекінському районі Дашаньцзи за проектом французького архітектора Жан-Мішеля Вільмотта й китайського архітектора Ма Циньюна.

За матеріалами Lenta.ru