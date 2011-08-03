Упала башта Старої фортеці в Кам'янці-Подільському (фото)
09:58, 03 серпня 2011Культура
1 0
Вирішують, відбудовувати чи ні
1 серпня о 17:10 внаслідок несприятливих погодних умов – сильних поривів вітру та дощу – зруйнована історична пам’ятка «Новозахідна башта» на території історико-архітектурного заповідника «Стара Фортеця» у Кам`янці-Подільському Хмельницької області.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що загиблих та постраждалих внаслідок руйнування немає.
У міськвиконкомі створена комісія, яка розглядатиме питання щодо відновлення та реконструкції башти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter