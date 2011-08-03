3 серпня в історії
У 1914 році через Панамський канал пройщли перші судна
1907 рік— у Португалії неділю оголосили вихідним днем.
У 1908 році у Філадельфії відкрився метрополітен.
1914 року через Панамський канал пройшли перші судна.
1929 рік — у Ростові-на-Дону стала до ладу перша в СРСР автоматична телефонний станція (АТС) на 6000 номерів, побудована за сприяння шведської фірми "Ерікссон".
У 1935 році в українських школах запровадили предмет "фізкультура".
1949 року у США засновали Національну баскетбольну асоціацію (НБА).
У 1988-му із радянської в`язниці достроково випустили німця Матіаса Руста, який у 1987 році посадив свій літак на Червоній площі у Москві.
Народилися:
У 1811 році — Еліша Отіс, американський інженер, винахідник безпечного ліфта (із системою затримки у випадку обриву канату).
1819 року — Григорій Ґалаґан, український і російський громадський діяч, українофіл, меценат, великий поміщик на Полтавщині й Чернігівщині, представник відомого старшинсько-дворянського роду.
За його ініціативою відкрито колегію в Києві, гімназії і багато народних шкіл; у 1873 — 1875 років — голова Південно-Західного відділення Російського географічного товариства.
1951 року народився Марсель Діонн, канадський хокеїст, центрфорвард.
Із клубами "Детройт ред уїнгз", "Лос-Анджелес кінгз" та "Нью-Йорк рейнджерс"він не здобував Кубок Стенлі, зате став третім гравцем за кількістю голів в історії НХЛ (731) і четвертим — за передачами (1040). Кращих результатів домоглися лише легендарні Уейн Гретцьки та Горді Хоу.
У 1981 році народилася Наталія Скакун, українська штангістка.
Олімпійська чемпіонка 2004 року у ваговій категорії до 63 кг. Чемпіонка світу і Європи, рекордсменка світу.
1989 рік — Ярослав Ракицький, український футболіст, захисник донецького "Шахтаря" та національної збірної України. Чемпіон України 2010 року.