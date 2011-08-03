3 серпня в історії

1907 рік— у Португалії неділю оголосили вихідним днем.

У 1908 році у Філадельфії відкрився метрополітен.

1914 року через Панамський канал пройшли перші судна.

1929 рік — у Ростові-на-Дону стала до ладу перша в СРСР автоматична телефонний станція (АТС) на 6000 номерів, побудована за сприяння шведської фірми "Ерікссон".

У 1935 році в українських школах запровадили предмет "фізкультура".

1949 року у США засновали Національну баскетбольну асоціацію (НБА).

У 1988-му із радянської в`язниці достроково випустили німця Матіаса Руста, який у 1987 році посадив свій літак на Червоній площі у Москві.

Народилися:

У 1811 році — Еліша Отіс, американський інженер, винахідник безпечного ліфта (із системою затримки у випадку обриву канату).

1819 року — Григорій Ґалаґан, український і російський громадський діяч, українофіл, меценат, великий поміщик на Полтавщині й Чернігівщині, представник відомого старшинсько-дворянського роду.

За його ініціативою відкрито колегію в Києві, гімназії і багато народних шкіл; у 1873 — 1875 років — голова Південно-Західного відділення Російського географічного товариства.

1951 року народився Марсель Діонн, канадський хокеїст, центрфорвард.

Із клубами "Детройт ред уїнгз", "Лос-Анджелес кінгз" та "Нью-Йорк рейнджерс"він не здобував Кубок Стенлі, зате став третім гравцем за кількістю голів в історії НХЛ (731) і четвертим — за передачами (1040). Кращих результатів домоглися лише легендарні Уейн Гретцьки та Горді Хоу.

У 1981 році народилася Наталія Скакун, українська штангістка.

Олімпійська чемпіонка 2004 року у ваговій категорії до 63 кг. Чемпіонка світу і Європи, рекордсменка світу.

1989 рік — Ярослав Ракицький, український футболіст, захисник донецького "Шахтаря" та національної збірної України. Чемпіон України 2010 року.

ТСН