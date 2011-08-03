«Парк Київська Русь» відвідали учасники і організатори водної «Формули-1»

«Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) відвідали учасники і організатори події міжнародного значення - етапу чемпіонату світу з водної «Формули-1», де їм влаштували прийом у слов`янському стилі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК разом із президентом Міжнародної федерацією водно-моторного спорту UIM Рафаелем ЧІУЛЛІ запалили символічне вогнище дружби в центрі ристалища Парку - на знак взаємної поваги і плідної співпраці, завдяки яким і були організовані ці змагання.

«Ми раді приймати гостей із Формули-1 на воді в нашому Парку. Це гарний привід показати їм справжню слов`янську гостинність, познайомити іноземних гостей з історією нашої країни, продемонструвати потенціал проекту. А для гостей - можливість відчути дух Середньовіччя і атмосферу Київської Русі», - сказав президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

«Неймовірно сподобалась атмосфера Київської Русі, яку тут вдалося відтворити, місце зачаровує колоритом середньовіччя. Ще сподобався інтерактив, в якому вдалося взяти участь і, звичайно ж, вогняне шоу, адже артисти виконували досить важкі та небезпечні трюки з вогнем», - поділився враженнями президент Міжнародної федерацією водно-моторного спорту UIM Р.ЧІУЛЛІ.

Як додали у прес-службі, «Парк Київська Русь» виступив партнером Формули-1 на воді (F1H2O), що проходив на Київському водосховищі в місті Вишгород.

В рамках Формули-1 на воді був проведений другий інвестиційний форум Київської області «Стабільність і зростання».

«Важливо, що влада розуміє це і робить все можливе для залучення іноземних інвесторів, які дозволять реалізувати чимало необхідних для Київської області проектів. Як промислових, так і культурних», - сказав президент «Парку Київська Русь».