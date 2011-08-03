У Києві відремонтують і запустять 20 фонтанів у різних районах

До Дня Незалежності України столична влада планує відновити роботу фонтанів у різних районах Києва.

Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Зокрема, у розпорядженні йдеться про те, що після проведення капітального ремонту фонтани запрацюють: у парках імені М.Рильського, Партизанської слави, Куренівському, «Маріїнському», «Міському саду», «Наводницькому» та імені Т.Г.Шевченка («Чорне море», з боку вул. Льва Толстого та з боку бульв. Тараса Шевченка); у скверах на вулицях Ялтинській, 1, Почайнинській, Зоологічній та Гетьмана, на площі Івана Франка, імені Чкалова, імені Котляревського та «Золоті ворота»; на вул. Червоноармійській, прибудинковій території на вул. Теремківській, 1-3, на Контрактовій площі, біля кінотеатру «Зоряний» та Володимирському проїзді.

Загалом на модернізацію фонтанів буде витрачено 3 775 тис. грн., поінформували в КМДА.