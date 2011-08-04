Дружина принца Вільяма пройшла курс спецназу

Дружина принца Вільяма, герцогиня Кембріджська Кетрін Міддлтон пройшла курс британського спецназу SAS, який навчає, як поводитися у випадку викрадення та в інших екстремальних ситуаціях, повідомляє інтернет-версія газети Sun з посиланням на джерело з оточення герцогині.

Зі слів джерела, одразу після весілля королівська родина перейнялася тим, що Міддлтон може стати мішенню для викрадачів і терористів. Курс SAS було названо "дуже важким фізично і психологічно".

Співрозмовник видання розповів, що курс спецназу містив у собі такі навички, як виживання в плівку, спілкування з викрадачами і входження до них у довіру, водіння автомобіля в екстремальних ситуаціях. Курсантів також навчають помічати підозрілі деталі навколо себе і передавати зашифровані послання рятувальникам у випадку викрадення.

Зараз поки що невідомо, чи освоїла Кейт короткий курс чи продовжить займатися за повною програмою, що може зайняти кілька місяців.

Зазначимо, багато членів королівської сім`ї проходили тренування SAS. Принц Вільям прослухав курс, коли йому було ще 16 років, у ході якого його навчили користуватися вогнепальною зброєю. А коли спецназ тренував принцесу Діану, у неї випадково зайнялося волосся від світлової гранати.

Принц Вільям і Кетрін Міддлтон одружилися 29 квітня 2011 року. Після церемонії одруження вони з Лондона переїхали на уельський острів Англії, де знаходиться база Королівських ВВС, на якій проходить службу принц Вільям.

ТСН