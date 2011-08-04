У вересні розпочнеться капремонт Венеціанського мосту в Гідропарку
12:23, 04 серпня 2011Культура
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Планують завершити у 2012 році
В Києві у вересні розпочнеться капітальний ремонт Венеціанського мосту, що у Гідропарку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Роботи виконуватимуться силами комунальної корпорації «Київавтодор». Завершити ремонт планується у 2012 році.
У рамках виконання робіт передбачається поновити надійність і довговічність несучих конструкцій, конструкцій з гідроізоляції та покриття пішохідної частини мосту.
При цьому КМДА звертає увагу киян та водіїв на те, що ремонтні роботи виконуватимуться з повним обмеженням руху пішоходів і транспорту. Водночас на період виконання робіт буде організовано рух по тимчасовому наплавному мосту.
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