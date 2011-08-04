«Хлопчика, який пісяє» в Брюсселі одягнуть у копію костюма Ярослава Мудрого

У день Незалежності України символ Брюсселя — скульптуру Manneken Pis («Хлопчика, який пісяє») - одягнуть у копію костюма київського князя Ярослава Мудрого.

Як повідомили організатори акції, Європейська асоціація українців, цього ж дня в столиці Бельгії запустить у небо десятки жовтих і блакитних повітряних куль, пише газета «Сегодня».

На честь свята 24 серпня гостей урочистостей почастують українським пивом.

Загалом у брюссельського пам`ятника близько 1000 різних костюмів, у цій колекції український національний костюм зберігається під №791.

Нагадаємо, в 2010 році Manneken Pis наряджав український багатир Василь ВІРАСТЮК. На його прикладі організатори хотіли показати, якими багатирями були українські козаки.