У Черкасах пройде фестиваль кам’яних скульптур «Живий камінь»

В Черкасах пройде четвертий фестиваль кам’яних скульптур «Живий камінь».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, фестиваль кам’яних скульптур «Живий камінь», розпочнеться 12 серпня. Щороку майстри дарують місту нову алею скульптур. Цього разу вирішили попрацювати над спортивною тематикою – з нагоди проведення в Україні Євро-2012.

Так, очікується, що після завершення фестивалю вулиці Черкас, а також території дитячо-юнацьких спортивних шкіл прикрасять М’яч, приурочений до Євро-2012, Веслувальник, Бігун, Боксер, Баскетболіст, Борець, Гімнаст, Фехтувальник, Стрілок та Велосипедист. Творитимуть митці зі всієї України, а також буде скульптор з Польщі.

Фестиваль триватиме до 27 серпня у парку «50-річчя».

Попередніми темами фестивалів кам’яних скульптур в Черкасах були «Кам’яні фонтани», козацька та етнотематика, а також тема кохання.