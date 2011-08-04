Івано-Франківська область побудує українську церкву у Португалії

Івано-Франківська область має намір побудувати українську міжконфесійну церкву у всесвітньо відомому центрі паломництва - португальському місті Фатіма.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив на прес-конференції голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло ВИШИВАНЮК.

За його словами, переговори із мерією Фатіми про виділення земельної ділянки для будівництва церкви проводив під час недавньої поїздки до Португалії його заступник Руслан ГУСАК.

Керівник області зауважив, що раніше планувалося збудувати церкву УГКЦ, священик якої інформував про наявність земельної ділянки. Однак, за словами М.ВИШИВАНЮКА, землю для нової церкви треба викуповувати у приватних власників. Тому вирішили побудувати храм для всіх українських конфесій.

Він повідомив, що у 2012 році у Фатімі відбудеться міжнародна конференція «Терпимість націй до всіх релігій». Саме тому побудова української міжконфесійної церкви буде доречною, зазначив губернатор.

Також, за його словами, влада Прикарпаття також візьме шефство над українськими школами у Португалії.