"Воплі Відоплясова" зібралися в ювілейний тур

Гурт "Воплі Відоплясова" організовує восени 2011 року серію концертів, приурочених до 25-річчя колективу.

Інформації про те, коли саме і де відбудуться виступи, поки немає. Проте лідер колективу Олег Скрипка заявив, що музиканти мають намір виступити на Уралі, в Сибіру і на Далекому Сході, а також у Казахстані та Білорусі.

Гурт "ВВ" був сформований в Києві в 1986 році. Перша офіційна платівка колективу "Або або" вийшла тільки в 1991 році. Матеріал для неї був записаний під час концерту у Франції.

Останнім на сьогоднішній день релізом колективу є альбом, записаний спільно з етно-джазовим проектом "Самата" і виданий в 2011 році.

На думку лідера "Воплів Відоплясова" Олега Скрипки, "незважаючи на ніби як солідний вік колективу", група все ще знаходиться "у фазі розвитку".

ТСН