"Воплі Відоплясова" зібралися в ювілейний тур

11:08, 05 серпня 2011
Культура
0 0

До 25-річчя колективу

Гурт "Воплі Відоплясова" організовує восени 2011 року серію концертів, приурочених до 25-річчя колективу.

Інформації про те, коли саме і де відбудуться виступи, поки немає. Проте лідер колективу Олег Скрипка заявив, що музиканти мають намір виступити на Уралі, в Сибіру і на Далекому Сході, а також у Казахстані та Білорусі.

Гурт "ВВ" був сформований в Києві в 1986 році. Перша офіційна платівка колективу "Або або" вийшла тільки в 1991 році. Матеріал для неї був записаний під час концерту у Франції.

Останнім на сьогоднішній день релізом колективу є альбом, записаний спільно з етно-джазовим проектом "Самата" і виданий в 2011 році.

На думку лідера "Воплів Відоплясова" Олега Скрипки, "незважаючи на ніби як солідний вік колективу", група все ще знаходиться "у фазі розвитку".

ТСН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter