Володимир Зеленський залишив керівну посаду задля творчості

Генеральний продюсер телеканалу "Інтер" Володимир Зеленський написав заяву про звільнення.

Відповідне рішення він прийняв 5 серпня, повідомляє "Сегодня".

Крім нього з телеканалу також звільнилися сценаристи Сергій і Борис Шефири, які разом із Зеленським є співвласниками "Студії Квартал-95".

Повідомляється, що рішення про відхід було прийнято "Студією Квартал-95" у зв`язку з бажанням зосередити весь свій творчий потенціал на виробництві нових телевізійних програм, серіалів і кінофільмів для потреб усіх каналів UA Inter Media Group.

Наголошується, що "Студія Квартал-95" продовжує залишатися основною виробничою базою для медіагрупи "Інтер" і на наступні телевізійні сезони.

Нагадаємо, що відомий шоумен Володимир Зеленський став генпродюсером "Інтера" 1 листопада 2010 року.