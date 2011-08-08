У Криму встановили світовий рекорд із шампанського

Кримські винороби встановили світовий рекорд, наповнивши спеціально приготований келих 56-ма літрами ігристого вина, передає РІА "Новости".

Рекорд, засвідчений представником "Книги рекордів Гіннесса", встановили на набережній у Балаклаві під час святкування "Дня народження шампанського", організованого кримським винзаводом "Золота Балка".

Величезний келих заввишки близько півтора метрів виготовили в Києві спеціально заради рекорду.

Трое людей одночасно вливали вино у фужер під оплески тисяч людей, присутніх на набережній. У келих помістилися 75 пляшок вина врожаю 2009 року.

Результат кримчан удвічі більший за попередній рекорд, який був встановлений у Канаді.