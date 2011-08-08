Французька актриса Одрі Тоту йде з кіно

Французька актриса Одрі Тоту, яка прославилася на весь світ після фільму "Амелі", в інтерв`ю журналістам зізналася, що збирається закінчувати свою кар`єру в кіно.

"Я не дуже прив`язана до цієї кар`єрі. У мене є кілька варіантів плану Б: я хочу займатися мореплавством; мені подобається малювати.. Я багато чого хотіла би навчитися, але часу не вистачає. В тому-то й річ. Саме тому я збираюся найближчим час зав`язати з акторством", - сказала Тоту.

Вона пояснила, що великі голлівудські кіноепопеї дають занадто велику владу.

"А мені влада не потрібна - я віддаю перевагу свободі. Розумію, що ніхто не розуміє мене, але я не готова стати кимось, ким я насправді не є", - зізналася Тоту, яка раніше завжди розповідала, що потрапила в кіно випадково.

Амелі стала найуспішнішою героїнею французького кіно: фільм за участю Тоту, знятий менш ніж за 11 мільйонів доларів, зібрав у прокаті майже по всьому світу майже 175 мільйонів.

Невдовзі актрису запросили до Голівуду. Разом з Томом Хенксом вона знялася в "Коді Да Вінчі", але потім цуралася великомасштабних проектів і віддавала перевагу французьким кінематографістам - зокрема, Одрі Тоту зіграла Габріель Шанель в "Коко до Шанель" і стала обличчям парфуму Chanel №5.

Останньою роллю Тоту стала перукарка в комедії П`єра Сальвадорі "Комплексний догляд".

ТСН