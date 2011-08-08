Російським туристам порадили не їздити на Донеччину

Глава Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко рекомендував росіянам утриматися від поїздок до Донецької області України і відпочинку на Азовському морі.

Причиною подібного рішення став спалах холери в Маруполі.

Раніше Росія вже посилила санітарний контроль в Азовському морі та на річці Дон.

"Також ведеться контроль за морським, автомобільним та залізничним транспортом в Краснодарському краї і Ростовській області", - повідомив Оніщенко.

Як повідомлялося, серед 26 людей, які захворіли на холеру в Маріуполі, виявилася одна росіянка, яка приїхала в Україну з Калінінградської області. 50-річна жінка жила в пансіонаті у селищі Мелекіно Першотравневого району.

За словами головного санлікаря Донецької області Віктора Денисенка, встановити джерело холери експерти досі не можуть. "Цього року штам холери в Маріуполі - особливий. Вчені вважають, що він завезений, тому знайти джерело поки не вдається", - сказав він.

За фактом поширення холери серед місцевого населення у Маріуполі порушили кримінальну справу за статтею 325 Кримінального кодексу ("порушення правил боротьби з епідеміями").

ТСН