Презентація оновленого журналу “Українська культура”

10 серпня у Руському Клубі “Культ Ра” редакція Газетно-журнального видавництва Міністерства культури і туризму України презентує оновлений випуск журналу “Українська культура”.

У підготовці до презентації редакція розпочала промо-кампанію “Українська культура. Будьмо уважні”. Редакція журналу також вважає, що “ми - молода потужна країна, нам є що сказати світові і є чим пишатись; традиція – це не ексгумація, це те, що проявляться через нас із вами сьогодні; бути українцем – це не просто модно, це значить бути собою і пишатись історією своєї країни”.

У цьому році видання відзначало своє 90-річчя. Спеціальний англомовний випуск “УК” було представлено 1 червня 2011 року на відкритті українського павільйону на 54-ій Венеційській бієнале. "Це – безпрецедентний випадок поширення українського культурологічного часопису на найстарішому та найпрестижнішому світовому арт-форумі", вказують організатори.

У новому номері “УК” йдеться про основні напрямки мистецтва – музика, кіно, література, образотворче мистецтво, архітектура, нові медіа, дизайн, фотографія. Контент видання становлять такі рубрики як Етно, Зізнання, Інтерв`ю, Рецензії, Міжнародні події, Думка, Події, Репортаж.

Читачі зможуть переглянути раритетні сторінки відцифрованого стародруку 1906 року, стати свідками “зізнання” одного з найвідоміших сучасних живописців України Анатолія Криволапа, дізнатись про особливості “неодизайну” Ольги Громової та успіхи українців у Венеції. Також – перечитати вірші видатного українського поліглота та сходознавця Агатангела Кримського, переглянути фотозвіти з мистецьких подій літа: фестивалю “Славське Рок” та відкриття спільної виставки Влади Ралко і Володимира Буднікова у Гурзуфі. Підсумки підбивають рецензії головних мистецьких подій весни-літа.

У програмі вечора: виступ кобзаря Тараса Силенка, танювальний майстер-клас від “Кросна”, нагородження «За внесок в українську культуру» та презентація кліпу “Фолькнерів”, кадр із котрого надихнув “УК” на промо-кампанію “Українська культура. Будьмо уважні”. Серед запрошених на презентацію: міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, Олег Скрипка, Ніна Матвієнко, Марічка Бурмака, Лесь Подерв’янський, Ольга Громова, Світлана Вольнова, Міра та інші зірки і діячі культури і мистецтва.

Початок презентації – 19.00. Вхід за запрошеннями.

Адреса: Руський Клуб “Культ Ра” вул. Володимирська, 4 (kultra.org, uaculture.info)

Прес-конференція для журналістів відбудеться о 18:30.

Акредитація за телефоном 067 34 13 000

