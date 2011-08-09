Львівська міськрада виступила на захист Тимошенко, Бандери і Шухевича

Сьогодні депутати Львівської міської ради на позачерговій сесії ухвалили звернення до громадян України, Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і міжнародних організацій, у якому засудили політичні переслідування опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, також депутати ухвалили заяву, у якій засудили рішення Вищого адміністративного суду України, який залишив у силі рішення про позбавлення звань «Герой України» Степана Бандери та Романа Шухевича.

Як повідомив УНІАН депутат Львівської міської ради, голова фракції ВО «Свобода» Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ, відповідні ухвали підтримали 72 депутати із 90.

Ці заяви оприлюднив на мітингу біля міської ради, де зібралися прихильники екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, секретар Львівської міськради Василь ПАВЛЮК.

У зверненні щодо політичних переслідувань представників опозиції висловлюється «категоричний протест та незгода з тими подіями, що відбуваються у суспільно-політичному житті країни».

«Звертаємось до всіх причетних до переслідування політв’язнів із закликом: "Одумайтесь! Своїми діями ви руйнуєте державу!". Вимагаємо негайного звільнення Юлії ТИМОШЕНКО та всіх, кого переслідують за політичні погляди», - йдеться у зверненні депутатів міської ради.

У заяві з приводу судових рішень щодо позбавлення С.Бандери та Р.Шухевича звань «Герой України», зокрема, зазначається: «Міська рада констатує, що такими діями повністю дискредитуються урядові нагороди і звання, та наголошує, що почесні громадяни Львова та інших міст України С.Бандера, Р.Шухевич не потребують звань від комуністів та україноненависників».

Як сказав Р.КОШУЛИНСЬКИЙ, депутати Львівської міської ради також звернулися до всіх місцевих рад України, щоб «вони також висловили свою позицію щодо подій в Україні».