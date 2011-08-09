9 серпня в історії

У 1803 році американець Роберт Фултон продемонстрував у Парижі на Сені свій винахід — 20-метрове судно, яке рухав паровий двигун потужністю 8 кінських сил.

Дослідний зразок рухався зі швидкістю 2,9 милі за годину. Ані французи, ані англійці, яким Фултон запропонував свої послуги, не виявили інтересу до даремного винаходу. Через чотири роки, вже на батьківщині, Фултон показав значно успішніший пароплав, котрий міг долати великі відстані

1859-го — американець Натан Еймс запатентував ескалатор

У 1910-му мешканець Чикаго Альва Фішер запатентував електричну пральну машину (існуючі доти приводилися в рух руками).

1942 рік — у Києві на стадіоні "Зеніт" відбувся так званий "матч смерті", насправді — черговий із серії матчів між футболістами київської команди "Старт" (частково укомплектованої з гравців "Динамо") та збірною німецьких зенітників "Флакельф".

6 серпня німці програли з рахунком 1:5, цього разу, в посиленому складі, — 3:5. Склад "Старту" згідно з афішею: воротар Микола Трусевич, Олексій Клименко, Михайло Свиридовський, Василь Сухарєв, Володимир Балакін, Лев Гундарєв, Макар Гончаренко, Юрій Чернега, Павло Комаров, Микола Коротких, Михайло Путістін, Михайло Мельник, Георгій Тимофєєв, Федір Тютчев, Іван Кузьменко (в афіші не зазначений, але фігурує у спогадах Гончаренка і Владлена Путістіна). Матч судив обер-лейтенант на ім`я Ервін, який нікому не підсуджував. Футболісти "Старту" відзначили перемогу в роздягальні - випили самогон, який приніс хтось з уболівальників, закусили.Надалі ігри німецьких команд із "радянськими" більше не проводилися; відбувся лише один матч "Старту" з українським "Рухом". Через деякий час було розстріляно кількох радянських футболістів. Спершу - Коротких, затим у Сирецькому концтаборі - Трусевича, Кузьменка, Клименка. Але не через футбольні перемоги над німцями, а через їх належність до НКВС.

1990 року була зареєстрована радіостанція "Ехо Москви"

Народилися:

У 1819 році — Вільям Мортон, американський дантист-хірург, який уперше успішно застосував ефір як анестезуючий засіб

1938 року — Олександр Омельченко, український політик і управлінець, міський голова Києва у 1999-2006 роках, колова Київської державної міськадміністрації в 1996—2006 роках.

Із 2006 року — народний депутат від "НУНС". Кандидат на посаду президента на виборах 2004 р. (0,48% голосів, 8-ме місце із 24 кандидатів). Голова партії "Єдність".

9 серпня 1938 року народився Леонід Кучма, український політичний і державний діяч, президент України в 1994—2004 роках, прем`єр-міністр у 1992—1993 роках.

До державних посад — генеральний директор дніпропетровського ВО "Південний машинобудівний завод". Народний депутат І скликання.

Із 2010 року проходить у кримінальній справі як обвинувачений у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

1963 рік — Уїтні Х’юстон, американська поп- соул- та ритм-енд-блюзова співачка, кіноакторка. Володарка шести "Греммі" й двох "Еммі".

1973 року народився Олександр Пономарьов, український естрадний співак.

Перший представник України на конкурсі "Євробачення" (2003 рік, 14-те місце). Народний артист України (2006 рік).



ТСН