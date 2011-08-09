Елтон Джон дасть концерт у київському Палаці спорту

Київський концерт британського співака, композитора та піаніста Елтона Джона перенесли на 8 листопада 2011 року.

Нова дата концерту вже підтверджена на офіційному сайті музиканта.

Шоу відбудеться в київському Палаці спорту (Спортивна площа, 1). Вартість квитків - 600-7900 гривень.

Разом з легендарним виконавцем прибуде близько 30 осіб технічного супроводу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Елтон Джон виступить в Україні 12 листопада.

Це вже третій візит співака до України. У червні 2007 року він відіграв безкоштовний благодійний концерт на головній площі Києва - Майдані Незалежності. Британець приїхав в українську столицю на запрошення Фонду Олени Пінчyк Антиснід.

У 2008 році Елтон Джон виступив у Криму, на дні народження екс-президента України Леоніда Кучми.

Корреспондент