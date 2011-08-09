Леонід Кучма святкує 73-й день народження

Екс-президенту України Леоніду Кучмі у вівторок, 9 серпня, виповнюється 73 роки.

Кучма народився 9 серпня 1938 року в селі Чайкине Новгород-Сіверського району Чернігівської області в селянській родині.

Навчався в Костобобровській середній школі Семенівського району Чернігівської області. У 1960 закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного університету за фахом інженер-механік в галузі ракетної техніки. Кандидат технічних наук.

Після закінчення університету працював в ракетно-космічній галузі в конструкторському бюро Південне (Дніпропетровськ). У 28 років став технічним керівником випробувань на космодромі Байконур. У 1967 році одружився з Людмилою Талалаєвою, прийомною донькою Геннадія Туманова, згодом міністра СРСР.

1975-1981 рр.. - Секретар парткому КБ Південне (Дніпропетровськ). 1981-1982 рр.. - Секретар парткому виробничого об`єднання Південний машинобудівний завод (Дніпропетровськ). 1982-1986 рр.. - Перший заступник генерального конструктора КБ Південне.

1986-1992 рр.. - Генеральний директор ВО Південний машинобудівний завод. 1990-1992 рр.. - Депутат Верховної Ради.

1992-1993 рр.. - Прем`єр-міністр України. У вересні 1993-го подав у відставку. 1993-1994 рр.. - Президент Українського Союзу промисловців і підприємців.

Липень 1994 - обраний Президентом України. Змінив на посту Президента Леоніда Кравчука. Керівником виборчої кампанії Кучми був Дмитро Табачник. Листопад 1999 - повторно обраний на пост Президента України.

Після завершення терміну виконання своїх повноважень на посту президента України Леонід Кучма практично відійшов від великої політики. У 2004 році заснував Президентський фонд України.

У березні 2011 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Кучми за підозрою в причетності до вбивства Гонгадзе і незаконних діях щодо журналіста Олексія Подольського.

Він звинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, що призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 р.).

Плівки майора управління Держохорони Миколи Мельниченка визнані речовим доказом у справі. Кучмі пред`явлено обвинувачення, взята підписка про невиїзд і проведена очна ставка з екс-начальником департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексієм Пукачем і Миколою Мельниченко.

Леонід Кучма одружений. Дружина Людмила Миколаївна. Дочка Олена Франчук - за освітою економіст, глава благодійного фонду АНТИСНІД. Її нинішній чоловік Віктор Пінчук - один з найбагатших людей України, відомий меценат.

ТСН