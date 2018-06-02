24 серпня у Брюсселі хлопчик пісятиме у вбранні Ярослава Мудрого

Європейська асоціація українців презентувала у Києві акцію Ukrainian Manneken Pis - церемонію вдягання символу Брюсселя скульптури Manneken Pis («Хлопчик, який пісяє») у копію вбрання князя Ярослава Мудрого.

Акція Ukrainian Manneken Pis відбудеться у Брюсселі 24 серпня.

Вбрання для Manneken Pis було виготовлене у Центрі історії та культури Київської Русі «Парк Київська Русь».

«Сподіваємося, що ця акція стане знаковою для всієї України і українців, тому що вона нестиме позитивний сигнал з Європейського Союзу. Якщо 20-ту річницю Незалежності України святкують у столиці Євросоюзу, то це значить, що Україну знають і пам’ятають, і Україна є цікавою світу. Цей позитив ми намагаємося як сигнал, як певний елемент віри донести до українців, щоб не покладали рук і вірили у майбутнє. В України було величне минуле, і це дає підстави, що в Україні буде величне майбутнє», - зазначив президент Європейської асоціації українців Олексій ТОЛКАЧОВ.

За словами організатора, цього року у зв’язку з презентацією нового костюму для Manneken Pis акція в Брюсселі супроводжуватиметься урочистим прийомом в мерії Брюсселя – в старовинній ратуші на Гранд Плац, пішою ходою середньовічними вулицями, вуличними гуляннями та вечірнім святковим концертом.

Президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО і президент Європейської асоціації українців Олексій ТОЛКАЧОВ.

Одягнути символ Брюсселя в копію костюма Ярослава Мудрого організаторів надихнула фреска на стінах Софії Київської, де він зображений у своєму княжому вбранні. Однак основним мотивом для проведення такої акції стало бажання позиціонувати Україну в Європі як країну з тисячолітньою славетною історією на противагу загальнопоширеній концепції «молодої пострадянської держави».

Нове вбрання для «Хлопчика, який пісяє» складається з червоних штанців, синього каптану із золотим гаптуванням, плаща «корзно» спеціального крою, червоного капелюха із хутровим оздобленням, червоних сап’янових чобіт, а також спеціальної шпильки для плаща – «фібули».

Княжий костюм Ярослава Мудрого для «Хлопчика, який пісяє», зроблений майстрами Парку Київська Русь.

«Княжий костюм Ярослава Мудрого для «Хлопчика, який пісяє», зроблений майстрами Парку Київська Русь, максимально повторює костюм київських князів Х-ХII століть. Над створенням костюму працювали вчені історичного клубу парку та творча молодь клубу історичної реконструкції. Це дійсно повноцінний європейський наряд, адже культура костюма зароджувалася у Київській Русі. В ті часи ми тісно були пов`язані з Візантією. Наші князі любили хутро, тому шапка з хутряною опушкою - обов`язковий елемент костюму. Костюм прикрашений перлами та золотими нитками. Вартість костюма 1,5-2 тис. дол.», - повідомив автор та президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

Український богатир Василь ВІРАСТЮК, який вдягав Manneken Pis минулого року.

Минулого року Manneken Pis у вбрання козака вдягав український богатир Василь ВІРАСТЮК. «Минулого року я погодився на акцію і поїхав одягати хлопчика у Брюссель, бо це іміджева акція для країни. Ми зустрілися з українською діаспорою в Бельгії. Дізналися, як українцям живеться за кордоном. Побачили красиве стародавнє місто», - зауважив В.ВІРАСТЮК.

Водночас, ще невідомо, хто одягатиме Manneken Pis цього року.

«Ми шукаємо, кого запросити цього року бути почесним гостем церемонії одягання Manneken Pis у Брюсселі. Ми відкриті для кандидатур. До речі, акція є унікальною можливістю для популяризації українських брендів у Європі – продукції, ідей. В залежності від того, скільки спонсорів ми знайдемо, залежатиме гучність і розмах свята, яким ми будемо популяризувати Україну в Євросоюзі», - пояснив О.ТОЛКАЧОВ.

Також організатори запросили всіх українців, які проводитимуть свої відпустки у Європі, 24 серпня приєднатися до святкування 20-ї річниці Незалежності України у Брюсселі.

«Ми сподіваємося, що цього року українських туристів буде більше, недарма вже повний аншлаг на авіаквитки «Київ-Брюссель», - повідомив О.ТОЛКАЧОВ.

Українців, які проводитимуть свої відпустки у Європі, 24 серпня запрошують приєднатися до святкування 20-ї річниці Незалежності України у Брюсселі.

*** Традиція одягання Manneken Pis у різноманітні костюми налічує понад 300 років та бере свій початок від курфюрста Баварії Максиміліана II Еммануїла, який у 1698 році подарував перший одяг для статуї. Далі традицію продовжив король Франції Людовік XV, передавши Брюсселю костюм із золотої парчі. На сьогодні скульптура вже має до 1 тис. костюмів, презентованих представниками різних народів.

Українці вперше взяли участь в одягання Manneken Pis у 2007 році, коли Європейська асоціація українців подарувала Брюсселю костюм українського козачка. Відтоді святкування Дня незалежності України у Брюсселі стало традиційним.

Анна Хрустальова



Фото Володимира Гонтара / УНІАН