Хто спалив хрест на Аскольдовій могилі?

На вимогу депутата від фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Олександра БРИГИНЦЯ прокуратура Печерського району столиці скасувала постанову про відмову в порушенні кримінальної справи і поновила слідство щодо акту вандалізму - знищення дерев’яного меморіального хреста на Набережному шосе.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ.

«Коли вандалізм не носить руйнівного характеру, а лише демонстративний його хоча б можна зрозуміти як акцію протесту – смаження яєчні на вічному вогні, чи написи на будинках та пам’ятках. Вони носять емоційний, світоглядний, політичний характер. А коли хтось вдається до руйнівних дій – нищачи, спалюючи, ламаючи, розбиваючи – це вже зовсім інша річ. Це безповоротні дії, які повинні бути жорстко покарані, оскільки наслідком їх є фізичне знищення матеріального об’єкту культури чи духовності», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат наголосив на тому, що церква і церковна громада, виходячи із християнських підходів, не наполягає на покаранні вандалів, які знищили хрест, але це не привід для правоохоронних органів відкласти справу на поличку.

«Будь-який непокараний акт вандалізму: підпал історичного будинку, руйнування пам’ятника Лесі Українці, знищення меморіального хреста має бути покараним і не тільки для того, щоб справедливість перемогла, а й для того, щоб безкарні дії не стали прикладом для інших вандалів. В цій площині християнська терпимість та всепрощення не співпадають з кримінальним кодексом. Оскільки наша держава цивільна і церква відділена від держави, злочинці мають бути покарані. Демонстративно, публічно, для прикладу іншим», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Як нагадує прес-служба, у червні неподалік станції метро «Дніпро» на Набережному шосе невідомі спиляли і спалили Хрест пам’яті Аскольда - мученика за віру - що був заввишки 5 метрів, діаметром 30 сантиметрів та важив близько 250 кг. Хрест у 2007 році встановили парафіяни Святомиколаївської церкви на Аскольдовій могилі на місці вбивства князя.