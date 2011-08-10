Відкрито меморіал на місці Чуднівської битви

9 серпня в урочищі Шабелянка біля Чуднова Житомирської області урочисто відкрито та освячено духовенством меморіал "Чуднівська битва" на честь загиблих у битві 1660 року.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у церемонії взяли голова Житомирської обласної ради Йосип ЗАПАЛОВСЬКИЙ, голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК, представники районних рад та громадських організацій області, козацтво, духовенство, місцеві жителі та журналісти.

З нагоди відкриття меморіалу відбувся мітинг, під час якого його учасники згадали часи історичної давнини та провели паралель із сьогоденням.

Зокрема, наголошувалося, що українські політики повинні навчитися домовлятися. "Українці повинні вивчати свої історичні помилки, однією з яких є участь у згаданій битві козаків, які воювали як на польському, так і на російському боці",- наголосив на мітингу отаман Житомирського крайового козацького товариства "Поліська Січ" Анатолій ШЕВЧУК.

"Вважаю відкриття меморіалу знаковою подією як для Житомирщини, так і для всієї України, адже українцям слід знати свою історію для того, щоб не робити політичних помилок сьогодні», – зазначив під час виступу С.РИЖУК.

Меморіал створений коштом спонсорів, зокрема і С.РИЖУКА. Споруда являє собою кількаметрову гранітну капличку, в середині якої - давній хрест, що зберігся з часів Чуднівської битви. Автор проекту - чуднівський архітектор Анатолій САВЧЕНКО.

Документи про місце Чуднівської битви досліджував житомирський історик Іван ЯРМОШИК, який розповів про хід досліджень на мітингу.

Довідка УНІАН. Чуднівська битва відбулася 27 вересня - 2 листопада 1660 року під час російсько-польської війни 1654-67 років. Російське військо капітулювало перед польським військом, тоді як союзники росіян козаки Юрія ХМЕЛЬНИЦЬКОГО уклали нову угоду з Річчю Посполитою.