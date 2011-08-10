10 серпня в історії

10:31, 10 серпня 2011
Культура
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У 2003-му весілля зіграли у космосі

У 1500 році португальський мореплавець Діого Діаш відкрив острів Мадагаскар.

1539 року король Франції Франциск (Франсуа) I запровадив у країні державну мову: він наказав складати всі офіційні документи не на латині, а французькою мовою.

1889 рік — англієць Ден Райлендс запатентував пляшку, яка закривається корком із гвинтовою нарізкою.

1976-й — у США припинено випуск 2-доларових банкнот.

У 1995 році українська легкоатлетка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см

У 2003 -му вперше перше весілля, зіграли у космосі.

Наречений — 41-річний російський космонавт українського походження Юрій Маленченко (уродженець Світловодська на Кіровоградщині) — перебував на борту Міжнародної космічної станції; наречена — американка російського походження 26-річна Катерина Дмитрієва — в Центрі управління польотами в Х`юстоні. Шлюб зареєстровано органами юстиції штату Техас, попри неприйняття Росавіакосмосу. Через рік молодята обвінчалися в церкві.

Народилися:

У 1937 році — Андрій Біба, український радянський футболіст, півзахисник, капітан київського "Динамо".

Тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок Союзу, у 1966 році був визнаний найкращим футболістом СРСР.

1940 року — Веніамін Смєхов, радянський і російський актор театру й кіно ("Три мушкетери", "Майстер і Маргарита").

У 1971 році народився Маріо Кінделан Меса, кубинський боксер-любитель, дворазовий олімпійський чемпіон (2000, 2004), триразовий чемпіон світу у вазі до 60 кг.

У 1986-му народився Олександр Чижов, український футболіст, захисник "Шахтаря". Володар Кубка УЄФА 2009 року, чемпіон України 2010 року. Раніше грав за "Ворсклу".
ТСН

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