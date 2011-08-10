Режисер фільму про Джексона зніме римейк Брудних танців

Голівуд зніме римейк класичного фільм 1987 року Брудні танці. Зніме нову стрічку Кенні Ортега, хореограф оригінального фільму і режисер фільмів Майкл Джексон: Ось і все і Класний мюзикл.

Розповідь про кохання між учителем танців Джонні Каслом у виконанні померлого в 2009 році Патріка Суейзі і його учениці Френсіс Хаусман, в ролі якої знялася Дженніфер Грей, буде адаптований для сучасної аудиторії, повідомила кіностудія Lionsgate.

Брудні танці отримали Оскара за найкращу пісню. Було продано понад 10 мільйонів копій фільму на DVD, а в Лондоні та ще шести містах на його основі був поставлений мюзикл.

"Вражає, що пройшло майже 25 років з моменту виходу на екрани оригінальної версії, але у неї залишається легіон фанатів ... Ми вважаємо, що кращого моменту для поновлення цієї історії для великого екрану не підібрати, і ми горді тим, що цим займеться Кенні Ортега ", - йдеться в заяві президента Lionsgate Джо Дрейка.

У сторінки фільму в соціальній мережі Facebook понад 10 мільйонів передплатників, що підтверджує нев`янучу любов кіноманів.

Нагадаємо, що влітку 2010 року в США помер продюсер Стів Ройтер, який, серед іншого, брав участь у створенні фільму Брудні танці.



Reuters