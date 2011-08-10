Мешканці Іспанії виступили проти занадто дорогого візиту Папи Римського

Візит Папи Римського Бенедикта XVI до Іспанії в рамках святкування Всесвітнього дня католицької молоді, який відбудеться 18 серпня, обростає скандалами і протестами. На тлі боргової кризи в країні витрати на організацію візиту потрясли іспанців.

Організатори ВДМ наполягають що бюджетні кошти не залучалися для фінансування свята.

Візит понтифіка триватиме чотири дні і завершиться масштабною месою на аеродромі "Куатро Вентос". Організатори заходу оцінили його організацію в 60 млн євро без обліку витрат на забезпечення безпеки.

На аеродромі передбачається побудувати 200-метрову сцену і декорувати її гігантським деревом зі сталі. Крім цього, планується встановити сотні фонтанів і 20 величезних екранів, на які буде транслюватися меса.

Один з активістів групи протесту, відомий іспанський теолог і священик Еваріст Віллар вважає такі витрати неприйнятними.

"Через економічну кризу ми не можемо платити за це. Церква повинна показати приклад. Муніципалітет Мадрида в липні урізав бюджет на освіту на 40 млн євро. Це майже стільки ж, скільки коштує візит Папи", - заявив він.

Рецесія в Іспанії триває вже майже два роки. Рівень безробіття в країні найвищий в єврозоні - більше 20%.

Втім, організатори Всесвітнього дня молоді наполягають на тому, що бюджетні кошти не залучалися для фінансування свята. 80% витрат профінансовані за рахунок платежів юних паломників, решта - пожертви компаній і приватних осіб.

Опоненти наполягають на тому, що більшу частину оплатили саме іспанські компанії в обмін на податкові пільги від держави. Незадоволені активісти закликають до бойкоту таких спонсорів. Серед них - Coca Cola, Banco Santander і Telefonica.

ТСН