Сьогодні - Івана Купали й Різдво Іоанна Хрестителя

Сьогодні свята Івана Купали й Різдво Іоанна Хрестителя (Іоанна Предтечі).

Дохристиянське свято Івана Купали припадає на час літнього сонцестояння, коли сонце досягає найвищого і вкрай сильного впливу на землю, після чого воно починає свій поворот на зиму. Збіг язичницького свята Купали з днем святого Предтечі Іоанна в народному понятті могли змішатися, тим паче, що в основі обох свят лежить обмивання водою. Тому предки наші, зберігши вірування і звичаї стародавнього Купали, об’єднали їх з днем і іменем святого Іоанна Хрестителя.

Свято Купали було для наших предків великим днем очищення вогнем і водою і разом з тим служило святом літнього сонцестояння, коли зазвичай природа діє з особливою всеоживляючою і всепробуджуючою силою.

За старих часів вірили, що Різдво Іоанна Хрестителя додає чарівні сили травам і квітам, і в ніч Різдва Іоанна Предтечі запасалися різними травами і квітами. Їх зазвичай приносили до церкви до обідні для освячення, щоб "вживати потім проти мани нечистої сили, проти переляку".

Марновірний звичай Купали приписує цьому часу містичну силу, яку можна використовувати з вигодою для себе. Більшість повір’їв пов`язана із скарбами. Вважалося, що в ніч Івана-Купали зацвітає папороть, яка ніколи не квітне і указує дорогу до скарбу.

Іоанн Хреститель — християнський пророк, який сповістив майбутній прихід Ісуса Христа. Іменується також Іоанн Предтеча, оскільки є попередником Ісуса.

Виступ Іоанна Хрестителя на всенародну проповідь відбувся, коли йому було 30 років. Іоанн Хреститель провіщав кінець світу і прихід Месії.

Іоанн Хреститель піддав ритуальному обмиванню Ісуса Христоса і всенародно проповідував про його месіанське призначення.

Іоанна Хрестителя заарештували, посадили до в`язниці владою Іудеї, бо всенародно засуджував царя Ірода за те, що він одружився з Іродіадою — дружиною свого живого брата. Близько року Іоанна Хрестителя тримали в темниці.

В день свого народження Ірод обіцяв доньці Іродіаді Соломії, що догодила йому і його гостям танцем, виконати будь-яке її бажання. Через намову матері Соломія забажала голову Іоанна Хрестителя. Іоанна було страчено, його голову на блюді подали Соломії.

Стародавня традиція локалізує місце поховання Іоанна Хрестителя в Севастії (Самарія).