Фестиваль «Мобільного кіно» розповів «Коротко про головне»

5 липня 2007 р. у Києві відбувся заключний показ першого в Україні фестивалю «Мобільне кіно» від DJUICE. Фестивальну програму складали мобільні короткометражки на тему «Коротко про головне».

Фестиваль «Мобільного кіно» – в Україні вважається абсолютно новою тенденцією, хоча у Франції , Німеччині, Америці та багатьох інших країнах – достатньо поширена річ.

Такий метод знімання фільмів дає змогу спробувати свої можливості будь-кому., незалежно від віку чи професії. Відповідно, коли люди знімають на мобільний телефон – це переростає у щось більше, знаходиться свій жанр, дає змогу розкомплектовано розповідати свої історій людям.

На фестиваль було подано 25 сценарних заявок, але тільки 12 робіт було відібрано для показу. Серед них мобільні фільми „про головне” таких представників нової генерації українських кінематографістів як Аксінія Куріна, Любомир Кобильчук, Юлія Клеом та ін.

За умовами фестивалю представники підростаючого покоління фільммейкерів мали зняти власні короткометражні роботи за допомогою мультимедійного комп`ютера Nokia N93i. Фільми повинні були відрізнятися оригінальністю і концептуальністю і не перевищувати за хронометражем п`яти хвилин.

Конкурсні фільми розглянуло журі, до складу якого увійшли авторитетні представники молодого українського кінематографу актриса Ольга Макєєва (виконавець головної жіночої ролі у фільмі Orangelove), оператор Олексій Хорошко (відомий також як співпродюсер фільму «Штольня»), режисер Андрій Толошний і телевізійна ведуча Крапка (автор програми «Кіно і Крапка» на каналі «Кіно»). Головою журі фестивалю «Мобільне кіно» від DJUICE виступив відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв.

Головний приз фестивалю, мультимедійний комп`ютер Nokia N93i, отримав Михайло Костров за фільм "Надписи". Окрім переможця, було відзначено трьох лауреатів фестивалю: Ларису Артюгину за фільм Real Democracy, Юлію Клеом за фільм Give me a kiss та Любомира Кобильчука за стрічку "Двадцять доларів". Ці роботи широкий загал кіноманів побачить у рамках традиційного вже фестивалю короткометражних фільмів Future Shorts Ukraine, які демонструватимуться у кінотеатрах України у вересні – грудні 2007 року.

Крім робіт нової генерації українських режисерів, на фестивальному показі демонструвалися фрагменти кращих любительських фільмів, знятих абонентами мобільного бренду DJUICE, й оголошено переможця любительської частини конкурсу. За її умовами мобільні фільми абонентів можна було побачити, а також проголосувати за них на www.djuice.com.ua і wap.djuice.com.ua. Переможцем стала Ольга Голубова з Одеси, яка отримала найбільшу кількість голосів – 700. Її робота стала кращою з більш ніж 2600 любительских фільмів. Як і переможець професійної частини конкурсу «Мобільне кіно» від Djuice, вона отримала мультимедійний комп`ютер Nokia N93i. Було відзначено також найактивнішого вболівальника конкурсу – Оксану Чупріну з Києва, яка проголосувала більш ніж 850 разів. Вона отримала спеціальний приз – MP3-плеєр iRiver.