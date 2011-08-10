Росіяни знімають фільм про вбивство Георгія Гонгадзе

Всеросійська державна телекомпанія знімає фільм про вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе. Про це заявила автор фільму Ірина Чернова.

«Є ситуації, коли ми просто відчуваємо, що цю тему потрібно зняти, що вона буде користуватися попитом — і ми її знімаємо. Це стосується варіанту з темою Гонгадзе. Я просто відчуваю, що це треба! І що на це буде попит, тому що людям буде цікаво», — сказала І.Чернова, яка також є співавтором фільму Андрія Кончаловського «Битва за Україну».

Для російського фільму про Гонгадзе вже записано інтерв`ю з низкою свідків і фігурантів справи. Зокрема — з екс-керівниками парламентських слідчих комісій Олександром Жиром і Григорієм Омельченко, журналістом Олегом Єльцовим та іншими.

Г.Омельченко підтвердив факт зйомок.

«Я не знаю, що вони покажуть, але те, що я їм сказав, вказує на пряму причетність Леоніда Кучми до вбивства Гонгадзе. Окрім того, я надав їм фотокопії доказів зі США, завірені нотаріально, фотознімки засобів, якими Мельниченко записував Кучму, мої депутатські запити, висновки слідчої комісії. Всі ці докази беззаперечно вказують на те, що Кучма — замовник вбивства, а Литвин — підбурювач», — сказав Г.Омельченко.

За непідтвердженою інформацією, замовником фільму під робочою назвою «Вбивство, яке змінило Україну» є Всеросійська державна телерадіокомпанія, до якої входять «РТР Планета», група каналів «Росія» та інші, виробляє фільм MiraProduction.

За деякими даними, до річниці смерті Гонгадзе, у вересні нинішнього року, у російському телеефірі відбудеться прем`єра цього фільму.

Телекритика