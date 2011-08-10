У Рівному - суперечка, хто освятить 450-річчя Пересопницького Євангелія

Керівники ряду громадських організацій Рівненської області звернулися з проханням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не допустити освячення заходів з нагоди 450-річчя Пересопницького Євангелія священниками УПЦ Московського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення підписали керівники обласної організації товариства «Просвіта», облорганізації Національної спілки письмеників України, обласного Братства вояків УПА імені Клима Савура, рівненської громади Конгресу української інтелігенції, облорганізацій «Союзу українок», Товариства політв’язнів і репресованих та інших.

Автори звернення наголошують, що «Пересопницьке Євангеліє – вічна пам’ятка української духовності, мови, книжно-рукописного мистецтва, яка поставила українську мову врівень з такими мовами як латина, грецька та церковнослов’янська (староболгарська)».

«Пересопницьке Євангеліє - це виклик російським царям та Російській православній церкві, за наказами яких усі книги «киевские новые», «не сходные с книгами московскими», такі як твори Петра Могили, архієпископа Лазара Барановича, К.Ставровецького, С.Полоцького та ін., підлягали вилученню та знищенню. Жорстокість покарань «слагателей, также печатников или друкарей» книг на «малорусском наречии» не обмежувалась лише штрафами та анафемами, окремі порушники наказів мали бути «смертью казнены», зазначається у листі до Президента.

«На жаль, і донині церква Московського патріархату, всупереч Апостольським заповітам, оцінює живу українську мову як «неблагодатну», непридатну для богослужіння та надає перевагу мертвій мові – церковнослов`янській. Цим ображаються національні та релігійні почуття братів Христа, православних віруючих», - йдеться у листі.

У зверненні також зазначається, що Пересопницьке Євангеліє, «на щастя, оминула жорстока доля, бо воно переховувалось в надійних руках і збереглося до свого 450-річчя», тому «відзначення ювілею української Першокниги повинно стати фактором консолідації українського суспільства на духовній основі».

Керівники громадських організацій просять В.ЯНУКОВИЧА посприяти, щоб новозбудовані та відреставровані до ювілею об`єкти (зокрема, пам`ятний хрест, культурно-археологічний центр, фрагмент Княжого двору) були освячені «за православним чином за участю Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА, оскільки церква, очолювана ним, продовжує традиції утвердження богослужбової, а отже, й державної української мови, традиції, започаткованої Пересопницьким Євангелієм».

Як відомо, 29 серпня у селі Пересопниця на Рівненщині, яке було столицею удільного князівства у часи середньовіччя, пройдуть заходи з нагоди 450-річчя Пересопницького Євангелія. Воно було написано у місцевому монастирі і вважається першою релігійною книгою, написаною українською живою мовою.