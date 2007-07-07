На московський концерт Джорджа Майкла прийшло 20 тисяч осіб

У четвер увечері в Москві відбувся перший з двох концертів британського співака Джорджа Майкла. Як передає агентство, в спорткомплексі "Олімпійський" зібралося більше 20 тисяч осіб.

Шоу продовжувалося дві години, повідомляє кореспондент "Лєнти.Ру". Функцію сцени виконував величезний увігнутий екран, на який проектувалися світлові спецефекти й відеоролики, зокрема з Елізабет Тейлор і Мерілін Монро. Зображення самого виконавця транслювалося на два бічні екрани.

Музиканти й бек-вокалісти розмістилися на трьох ярусах з боків від основного екрану. Устаткування було доставлене до Росії на 64 вантажівках, монтаж сценічних конструкцій продовжувався чотири доби.

Джордж Майкл виконав усі відомі російському слухачеві хіти, приділивши увагу й своїм старим, менш знаменитим композиціям. Під час скандальної пісні Shoot the dog на екрані з`явилися мультиплікаційні пародії на Джорджа Буша й Тони Блера, а потім перед глядачами з`явилася величезна надувна фігура американського президента з бульдогом у майці кольору британського прапора.

Під час другого виходу на "біс", виконуючи композицію Freedom, співак поступився місцем іншій надувній фігурі – цього разу вона зображала нью-йоркську статую Свободи. Її обличчя також мало риси портретної схожості з Бушем, а спрямовану вгору руку замінила зв`язка бананів.