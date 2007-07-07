Бейрут оголошено Всесвітньою столицею книги 2009 року

Столиця Лівану місто Бейрут стане "Всесвітньою столицею книги 2009 року". Таке рішення ухвалено на засіданні відбіркового комітету, яке пройшло в Штаб-квартирі ЮНЕСКО 3 липня, йдеться у прес-релізі організації, який поступив у п`ятницю в РІА Новини.

Рішення відбіркового комітету обгрунтовано, зокрема, "прихильністю ліванської столиці ідеалам культурної різноманітності, діалогу й терпимості, а також змістовністю і динамічним характером представленої програми", наголошується у повідомленні.

Генеральний директора ЮНЕСКО Коїтіро Мацуура вітав вибір комітету, що свідчить, за його словами, "про міжнародне визнання роботи, проведеної цим містом в області побудови діалогу, так необхідного в регіоні".

"Упевнений, що книга, будучи інструментом миру й взаєморозуміння, зіграє значну роль у цьому процесі", - цитуються в прес-релізі слова Мацуури.

Бейрут стане дев`ятою "Всесвітньою столицею книги" услід за Мадридом (2001 рік), Александрією (2002 рік), Нью-Делі (2003 рік), Антверпеном (2004 рік), Монреалем (2005 рік), Туріном (2006 рік), Боготою (2007 рік) та Амстердамом (2008 рік).