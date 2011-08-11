У Севастополі пройде міжнародний фестиваль «Шансон біля моря»

У Севастополі 12-14 серпня відбудеться другий міжнародний фестиваль «Шансон біля моря».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі фестивалю, в конкурсну програму відібрано 21 виконавця з України, Росії і Німеччини.

Програма фестивалю передбачає, зокрема, концерт - міжнародний конкурс виконавців шансону й гала-концерт його переможців і запрошених зірок шансону.