У Севастополі пройде міжнародний фестиваль «Шансон біля моря»
13:38, 11 серпня 2011Культура
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У Севастополі 12-14 серпня відбудеться другий міжнародний фестиваль «Шансон біля моря».
Як повідомили УНІАН у прес-центрі фестивалю, в конкурсну програму відібрано 21 виконавця з України, Росії і Німеччини.
Програма фестивалю передбачає, зокрема, концерт - міжнародний конкурс виконавців шансону й гала-концерт його переможців і запрошених зірок шансону.
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