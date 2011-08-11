На фестивалі в Локарно показали український фільм
4 дні в травні
9 серпня 2011 на фестивалі в Локарно (Швейцарія) відбулася прем`єра німецько-російсько-українського фільму 4 дні в травні.
Шанс потрапити на світову прем`єру випав відразу восьми тисячам глядачам - саме стільки вміщає кінозал фестивалю під відкритим небом, повідомили у компанії Аврора.
На прем`єру приїхали актор і продюсер Олексій Гуськов, актори Григорій Добригін, Іван Шведов, німецький режисер і сценарист Ахім фон Борріс і продюсер з німецької сторони Штефан Арндт. Вони взяли участь у прес-конференції та представили фільм публіці.
"Фестиваль у Локарно - один з головних європейських кінофестивалів, поступається, мабуть, тільки Каннам та Венеції. У фестивалів такого рівня завжди максимально прозорий відбір. Ми відправили туди наш фільм 4 дні у травні, і його вибрали для показу на Пьяцца Гранде. Це найбільший відкритий кінотеатр у Європі. Фільм одночасно зможе побачити 8 000 глядачів. І для нас, і для України в цілому це велике досягнення ", - розповів Олег Степаненко, продюсер і керівник групи компаній Аврора.
Він зазначив, що крім 4 днів у травні для показу відібрані фільми зі США, Японії, Великобританії, Канади. Представлені різні країни і вперше - Україна.
"Головний внесок української сторони в першу чергу креативний. Ми брали участь у прийнятті всіх важливих рішень, затверджували сценарій. Притиралися з німцями з оцінкою історичних подій. Сценарій Ахіма заснований на історичному нарисі Дмитра Фоста. Ахім ввів у фільм 13-річного хлопчика і його очима передавав події тих років ", - додав Степаненко.
Після фестивалю в Локарно фільм 4 днів у травні відправиться у Виборг, на фестиваль Вікно в Європу.
У широкий прокат стрічка 4 дні у травні вийде 23 лютого 2012 року.
Нагадаємо, що 64-й міжнародний кінофестиваль в Локарно - один з найстаріших фестивалів у Європі - відкрився 3 серпня і триватиме до 13 серпня.
*** 4 днів у травні - фільм Ахіма фон Борріса.
Сюжет. Північ Німеччини. Чотири дні до закінчення Другої Світової війни. Розвідгрупа з восьми радянських солдатів займає позицію в садибі, що розташована неподалік від узбережжя Балтійського моря. У садибі живе кілька німецьких дівчаток-сиріт під наглядом літньої аристократки російського походження, баронеси Марії фон Левен. У цей же час залишки німецьких військ, які розбили табір на березі, готуються до евакуації в Данію - втечі, якій розвідники отримали наказ запобігти. Але і переможці, і переможені втомилися від війни, мирне життя здається зовсім близькою. Лише тринадцятирічний хлопчик Петер, що живе в садибі і мріє стати героєм, все ще хоче битися. Поки він ще не знає, що серед ймовірних ворогів він зустріне людину, яка замінить йому загиблого на фронті батька ....
Актори: Олексій Гуськов, Андрій Мерзликін, Григорій Добригін, Мераб Нінідзе, Сергій Легостаєв, Володимир Свірський, Павло Венцель, Гертруд Ролль, Олександр Хельд, Іван Шведов, Анжеліна Ханча, Максим Ковалевський, Євген Ситохін, Петра Келлінг, Мартін Брамбах.