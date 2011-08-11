На фестивалі в Локарно показали український фільм

9 серпня 2011 на фестивалі в Локарно (Швейцарія) відбулася прем`єра німецько-російсько-українського фільму 4 дні в травні.

Шанс потрапити на світову прем`єру випав відразу восьми тисячам глядачам - саме стільки вміщає кінозал фестивалю під відкритим небом, повідомили у компанії Аврора.

На прем`єру приїхали актор і продюсер Олексій Гуськов, актори Григорій Добригін, Іван Шведов, німецький режисер і сценарист Ахім фон Борріс і продюсер з німецької сторони Штефан Арндт. Вони взяли участь у прес-конференції та представили фільм публіці.

"Фестиваль у Локарно - один з головних європейських кінофестивалів, поступається, мабуть, тільки Каннам та Венеції. У фестивалів такого рівня завжди максимально прозорий відбір. Ми відправили туди наш фільм 4 дні у травні, і його вибрали для показу на Пьяцца Гранде. Це найбільший відкритий кінотеатр у Європі. Фільм одночасно зможе побачити 8 000 глядачів. І для нас, і для України в цілому це велике досягнення ", - розповів Олег Степаненко, продюсер і керівник групи компаній Аврора.

Він зазначив, що крім 4 днів у травні для показу відібрані фільми зі США, Японії, Великобританії, Канади. Представлені різні країни і вперше - Україна.

"Головний внесок української сторони в першу чергу креативний. Ми брали участь у прийнятті всіх важливих рішень, затверджували сценарій. Притиралися з німцями з оцінкою історичних подій. Сценарій Ахіма заснований на історичному нарисі Дмитра Фоста. Ахім ввів у фільм 13-річного хлопчика і його очима передавав події тих років ", - додав Степаненко.

Після фестивалю в Локарно фільм 4 днів у травні відправиться у Виборг, на фестиваль Вікно в Європу.

У широкий прокат стрічка 4 дні у травні вийде 23 лютого 2012 року.

Нагадаємо, що 64-й міжнародний кінофестиваль в Локарно - один з найстаріших фестивалів у Європі - відкрився 3 серпня і триватиме до 13 серпня.

*** 4 днів у травні - фільм Ахіма фон Борріса.

Сюжет. Північ Німеччини. Чотири дні до закінчення Другої Світової війни. Розвідгрупа з восьми радянських солдатів займає позицію в садибі, що розташована неподалік від узбережжя Балтійського моря. У садибі живе кілька німецьких дівчаток-сиріт під наглядом літньої аристократки російського походження, баронеси Марії фон Левен. У цей же час залишки німецьких військ, які розбили табір на березі, готуються до евакуації в Данію - втечі, якій розвідники отримали наказ запобігти. Але і переможці, і переможені втомилися від війни, мирне життя здається зовсім близькою. Лише тринадцятирічний хлопчик Петер, що живе в садибі і мріє стати героєм, все ще хоче битися. Поки він ще не знає, що серед ймовірних ворогів він зустріне людину, яка замінить йому загиблого на фронті батька ....

Актори: Олексій Гуськов, Андрій Мерзликін, Григорій Добригін, Мераб Нінідзе, Сергій Легостаєв, Володимир Свірський, Павло Венцель, Гертруд Ролль, Олександр Хельд, Іван Шведов, Анжеліна Ханча, Максим Ковалевський, Євген Ситохін, Петра Келлінг, Мартін Брамбах.

Корреспондент.net

