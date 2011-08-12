Мілла Йовович зіграє в Обителі зла-5

Мілла Йовович зніметься у п`ятій серії фільму Обитель зла (Resident Evil). Режисером серії стане чоловік Йовович, Пол У.С. Андерсон.

П`ятий фільм отримав назву Resident Evil: Retribution (Обитель зла: Відплата), повідомляє сайт Bloody Digusting.

Пол Андерсон працював як режисер першої та четвертої частини Обителі зла, а також брав участь у створенні всіх чотирьох фільмів як продюсер і сценарист. Еліс, героїня, яку грає Йовович, є ключовим персонажем у кожній із серій, що виходили раніше.

Зйомки фільму повинні розпочатися у жовтні 2011 року. У списку локацій, які має намір відвідати знімальна група, фігурують Торонто й Токіо. П`ята Обитель зла вийде у прокат 14 вересня 2012 року.

Фільми серії Обитель зла засновані на однойменних іграх компанії Capcom. В обох випадках сюжетною зав`язкою служить епідемія вірусу, що перетворює людей на зомбі. Проте з часом сценарії ігор та кіносеріалу досить сильно розійшлися.

Нагадаємо, що четверта частина фільму - Обитель зла: Життя після смерті 3D - вийшла у прокат у вересні 2010 року.



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