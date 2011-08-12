Прийомний син Джолі та Пітта вперше зіграє у фільмі

Десятирічний прийомний син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Меддокс Джолі-Піт дебютує як кіноактор.

Хлопчик зіграє головну роль в картині Хлопчик, що бореться (Battling Boy), повідомляється на сайті Contactmusic з посиланням на британський таблоїд Daily Star.

В основу картини ляже однойменний комікс, в якому розповідається про сина якогось божества. Згідно з сюжетом, головний герой спускається на Землю і відправляється битися з монстрами.

Продюсувати картину за участю Меддокса буде компанія Plan B Entertainment, одним із засновників якої є Бред Пітт.

Меддокс - перша дитина, усиновлена Анджеліною Джолі. Актриса стала прийомною матір`ю семимісячного хлопчика з Камбоджі в березні 2002 року, тобто ще до того, як вступила в шлюб з Піттом.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі разом із Сарою Джесікою-Паркер визнана найбільш високооплачуваною актрисою Голівуду за версією журналу Forbes. За даними видання, за останній рік Джолі заробила $ 30 млн.



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