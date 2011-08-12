Балерина Волочкова заявила, що Forbes недооцінив її доходи

Балерина Анастасія Волочкова, яка посіла 23 місце в рейтингу головних російських знаменитостей за версією журналу Forbes, заявила, що за цей рік заробила значно більше, ніж $800 000.

Російські зірки незадоволені рейтингом, складеним журналом Forbes. Раніше лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук назвав сильно перебільшеними чутки про його багатство. Тепер з даними журналу не згодна балерина Анастасія Волочкова. Вона стверджує, що її доходи недооцінили.

"На мій погляд, неетично лізти в кишеню відомим людям і оголошувати про доходи. Я можу сказати, що інформація, яка вказана про мене, абсолютно невірна. Я ніколи не вважала це важливим, тому що мені фінансовий дохід приносять не тільки концерти, а й рекламні контракти ", - сказала Волочкова в коментарі Радіо Свобода.

"Перша складова завжди безцінна - скільки у мене і глядацьких овацій, скільки мені дарують квітів. На основі чого складається рейтинг? На основі того, яка в мене є нерухомість, або на основі тих концертів, які я даю? Але це теж неможливо визначити, тому що є корпоративні заходи, де, перепрошую, отримують гроші просто так, не фіксуючи їх ніде, - так буває. Коли я витрачаю гроші на дитячий концерт і сама за свої гроші оплачую оренду зали, мені цікаво просто, ось ці люди, які проводять підрахунки, вони враховують цю витратну частину? " - зазначила Волочкова.

Тим часом журнал Forbes обіцяє спростувати інформацію про прибуток Шевчука лише в тому випадку, якщо представники гурту ДДТ нададуть редакції достовірні відомості про доходи.

"Ми ніколи не говорили, що це гроші, які є у нього в кишені. Це наша журналістська оцінка валового доходу, який міг отримати гурт ДДТ за вказаний період. Оцінювання це засноване на спілкуванні з так званими учасниками ринку - музичними продюсерами, з людьми, які організовують концерти, з агентами співаків, артистів і так далі. Я не дуже розумію, за що ми повинні перепрошувати. По-моєму, він вимагає вибачень в принципі за те, що він потрапив до цього рейтингу знаменитостей, і його особисто не влаштовує сусідство з якимись іншими артистами. Безумовно, якщо ми помилилися, і якщо у нас буде достеменна інформація про його доходи, то ми опублікуємо спростування. Але жодних інших даних від Шевчука та його представників нам не надходило ", - розповів заступник головного редактора Forbes Микола Мазурін.

За даними російського Forbes, дохід Шевчука за період з 1 липня 2010 року по 30 червня 2011 року склав $ 1 млн. Крім грошей при складанні рейтингу найголовніших знаменитостей враховується статистика запитів щодо тієї чи іншої людини в Яндексі, а також кількість згадок про неї в засобах масової інформації.

Перше місце в рейтингу 50-ти головних російських знаменитостей за версією Forbes посів співак Стас Михайлов. За рік він заробив майже $ 20 млн. На другому місці - тенісистка Марія Шарапова. Третій рядок списку посіла Алла Пугачова.



Радіо Свобода

