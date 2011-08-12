Спеціальним гостем фестивалю «Джаз Коктебель-2011» буде «Акваріум»

Склад учасників 9 Міжнародного фестивалю «Джаз Коктебель» буде сильнішим, ніж минулого року, - пообіцяв куратор Волошинської сцени фестивалю Олексій Коган. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

Спеціальним гостем фестивалю цього року буде гурт «Акваріум».

«Не тільки джазові колективи їдуть на фестиваль, - сказала голова оргкомітету фестивалю «Джаз-Коктебель» Лілія Млінарич. – Гребенщиков (соліст гурту «Акваріум» - УНІАН) відмовлявся від участі у фестивалі кілька років поспіль, мотивуючи це тим, що йому буде важко виступати на опен-ейрі в Коктебелі. Але ми переконані, що «Акваріум», який, як відомо, зіграв усе, буде дуже доречним.»

А от Коган навіть прогнозує, що «Акваріум» стане найкасовішим гуртом «Джаз Коктебелю».

«Не варто прив’язуватися до того, що грають, треба прив’язуватись до того, як грають, - сказав він. – «Джаз-Коктебель» - це вже давно не джазовий фестиваль. Тут представлені практично усі напрями сучасної музики. Буде джаз, діджеї, електронна музика.»

Коган пообіцяв цікавий проект від українського музиканта Юрія Кузнєцова, який, за словами куратора, використав усі ті смішні історії музикантів, що трапилялися з ними за кулісами «Джаз Коктебелю» протягом 9 років і втілив у програмі під назвою «Музиканти сміються».

А «найважчою» в технічному плані Коган назвав програму француза Еріка Серра. Куратор пояснив, що виступ Серра – це справжній перформенс світла та звуку, що викликає складнощі у команди технічного забезпечення фестивалю. «Але шоу того варте,» - переконаний Коган.

Вже традиційно фестиваль джазу підтримує ТМ “Коктебель”.

“Ми як поціновувачі джазової музики, впродовж багаторічного партнерства з великим задоволенням беремо активну участь у проведенні грандіозного фестивалю «Джаз Коктебель», – заявив менеджер бренд-групи ТМ "Коктебель" Дмитро Туктамишев. – Ми сподіваємося, що і цього разу в усіх гостей фестивалю Країна коньяків Коктебель назавжди залишиться в душі!”

«Джаз Коктебель» проходитиме 15-18 вересня у курортному селищі Коктебель на трьох сценах: Волошинській, NuJazz та Open.Ознайомитися з повною програмою фестивалю можна на офіційному сайті фестивалю.