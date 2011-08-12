На яких пляжах Києва можна купатися

У Києві на сьогодні дозволено відпочивати та купатися на 9 пляжах з 11 існуючих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Плесо».

Зокрема, можна купатися на пляжах «Дитячий», «Венеція», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Золотий», «Центральний», «Райдуга», «Вербний», «Пуща-Водиця».

При цьому в КМДА зазначили, що за результатами проведених досліджень проб води у Дніпрі рішенням Головного державного санітарного лікаря Дніпровського району від 9 серпня було знято заборону купання на пляжах «Передмістна слобідка», «Молодіжному», «Центральному» та в зоні відпочинку «Березняки».

Крім того, забезпечено належне дозвілля і на 5 зонах відпочинку біля води: «Березняки», «Осокорки», «Редьчине», «Лісова» та «Святошин».

Разом з тим на пляжах «Чорторий» та «Тельбін» купатись заборонено через тимчасову невідповідність якості води у водоймах санітарним вимогам.