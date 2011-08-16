16 серпня в історії

У 1960 році зафіксували світовий рекорд стрибків зі стратосфери.

В рамках американської космічної програми капітан армії США Джозеф Кіттінджер залишив стратостат Excelsior III на висоті 31 км 150 м і благополучно приземлився.

Цього ж року заснували Міжнародну академію астронавтики

У 1976-му на екрани кінотеатрів Радянського Союзу вийшла комедія Ельдара Рязанова "Іронія долі, або з легким паром".

Прем`єра пройшла практично непоміченою - справжню славу фільму принесла демонстрація стрічки по телебаченню в переддень Нового року. З тих пір протягом практично чверті століття фільм транслювався щорічно напередодні новорічних свят.

1992 рік — збірна Росії з футболу провела перший матч у своїй новітній історії. У Москві російські футболісти перемогли збірну Мексики з рахунком 2:0.

16 серпня народилися:

У 1950-му — Адам Мартинюк, український політичний і державний діяч, другий секретар ЦК КПУ. Народний депутат від Компартії; у трьох скликаннях — перший заступник голови Верховної Ради.

1954 року народився Джеймс Кемерон, американський кінорежисер канадського походження.

Один з найуспішніших режисерів світу: 7 його картин зібрали понад 5,6 млрд доларів. Він зняв два найкасовіших художніх фільми в історії кінематографу: "Титанік", котрий отримав 11 премій Оскар, (в тому числі кращий режисер, продюсер і монтажер отримав Камерон) і "Аватар", котрий отримав 3 премії "Оскар" і зібрав в світовому прокаті понад 2,7 млрд доларів. Він також є автором інших культових стрічок "Термінатор", "Чужі", та "Термінатор 2)" —і творцем образу Термінатора. Усього на його рахунку 38 нагород і 33 номінації.

1958 рік — Мадонна (Мадонна Луїза "Вероніка" Чикконе), американська поп-співачка, кіноакторка, танцівниця.

Володарка семи "Греммі", занесена до Книги рекордів Гіннесса як найуспішніша виконавиця всіх часів; включена до Залу слави рок-н-ролу.

У 1973 році народилася Юлія Висоцька, російська кіноакторка ("Глянець", "Дім дурнів", "Лев узимку"), телеведуча. Дружина режисера Андрона Кончаловського. Авторка книжок із серії "Їмо вдома".