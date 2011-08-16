Шевчук вимагає у Forbes виключити його зі списку мільйонерів

Керівництво журналу Forbes отримало листа від представників лідера рок-гурту ДДТ Юрія Шевчука з вимогою спростувати інформацію про те, що музикант є мільйонером.

Однак, як заявив замглавреда російської версії Forbes Микола Мазурін, у листі не міститься жодних уточнюючих і спростовують даних про доходи Шевчука.

"Я не дуже розумію, на підставі чого ми повинні спростовувати нашу інформацію, тому що ніякої іншої інформації, яка б була уточнюючою і достовірною, яка спростовує нашу інформацію, вони не надають", - прокоментував Мазурін отриманий від Шевчука лист.

Раніше піар-менеджер гурту ДДТ Олена Вишня заявила, що Шевчук готовий відзвітувати про доходи, але тільки якщо видання розповість про свої джерела інформації.

"Та хіба мало що вони вимагають, я взагалі вперше про це чую (про вимогу розкрити джерела інформації)", - сказав Мазурін.

Нагадаємо, що журнал Forbes включив Шевчука в список головних російських знаменитостей (45-е місце). За даними видання, дохід лідера ДДТ за період з 1 липня 2010 року по 30 червня 2011 року складе $ 1 млн., крім того, при складанні рейтингу враховувалася статистика запитів у пошуковій системі Яндекс і кількість згадувань у ЗМІ.

Музикант у знак протесту розіслав заяву у ЗМІ, в якій назвав інформацію про його багатство сильно перебільшеною і зажадав перепрошень. У свою чергу, Мазурін висловив готовність перепросити, якщо Шевчук доведе протилежне і надасть довідку про доходи.

Зі списком Forbes не згодна також балерина Анастасія Волочкова, яка посіла в рейтингу 23 місце. Вона вважає свої доходи, навпаки, недооціненими.



РИА Новости

