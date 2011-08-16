Американський ілюзіоніст Девід Копперфілд став батьком. Дівчинка з`явилася на світ більш ніж рік тому, проте Копперфілд весь цей час приховував факт народження дитини від журналістів.

Матір`ю дитини є подруга 54-річного Коперфільда, 26-річна модель Клої Гослен, повідомляє New York Post.

За даними видання, дочку Копперфілда і Гослен назвали Скай. У даний час дівчинці рік і чотири місяці. Нещодавно батьки брали її в поїздку по Нью-Йорку і Лас-Вегасу.

ContactMusic вказує, що офіційний представник Копперфілда підтвердив факт народження дитини. Сам же ілюзіоніст поки не прокоментував новину про своє батьківство. В даний час фокусник перебуває на гастролях в Лас-Вегасі.

Девід Копперфілд ніколи не перебував в офіційному шлюбі. У 1993 році він одружився з німецькою супермоделлю Клаудією Шиффер, проте через шість років після заручин пара розлучилася. За даними New York Post, Копперфілд познайомився з Гослен близько двох років тому. Пара живе в особняку фокусника на Багамах.

Нагадаємо, що в липні 2009 року якась модель і офіціантка Лейсі Керолл подала в суд на Копперфілда, звинувативши його в зґвалтуванні. Жінка заявила, що ілюзіоніст у 2007 році обманом заманив її на свій приватний острів на Багамах і примусив до вступу в сексуальний зв`язок. Правоохоронні органи почали розслідування, однак на початку 2010 року його було закрито без пояснення причин. Через кілька місяців жінка відкликала свій позов із суду.

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